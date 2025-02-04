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    澳國防軍司令將訪日 共商聯合抗中

    澳洲國防軍司令強斯敦預定本週訪問日本，協調日澳部隊聯合演訓的擴大和指揮管制合作，以提升對中國的嚇阻力。（歐新社檔案照）

    澳洲國防軍司令強斯敦預定本週訪問日本，協調日澳部隊聯合演訓的擴大和指揮管制合作，以提升對中國的嚇阻力。（歐新社檔案照）

    2025/02/04 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕澳洲國防軍司令強斯敦（David Johnston）預定本週訪問日本。日本媒體報導，日澳兩國為「準同盟國」關係，強斯敦此次訪日的主要目的，是為了協調日澳部隊聯合演訓的擴大和指揮管制合作，雙方將藉此提升對中國的嚇阻力。

    協調擴大聯合演訓和指揮管制合作

    去年升任國防軍司令的強斯敦，是澳洲第一位海軍出身的國防軍司令，他將在本週展開上任後首次訪日行程，這也是澳洲國防軍司令相隔兩年再次訪日，將與日本防衛大臣中谷元、自衛隊統合幕僚長吉田圭秀等人會談。

    由於中國在印太地區擴張海上勢力，促使美國、日本和澳洲加強防務合作。日澳因簽署「相互准入協定」（RAA），在軍事上成為準同盟國，去年日美澳防長會談，達成三國進一步強化軍事合作的共識，日本今年將派遣陸上自衛隊兩棲部隊「水陸機動團」進駐澳洲，與美澳軍隊進行聯合演訓。

    產經新聞報導，強斯敦此次訪日，將與日方就擴大日澳部隊的聯合演訓，以及指管系統合作事項進行協商。報導指出，去年九月日澳外交國防首長「二加二」會談中，為促進部隊間合作順暢，雙方同意互派聯絡官進駐彼此的統合司令部；雙方加強防務合作，主要是為了牽制中國。報導還指出，澳洲對中國在太平洋島國擴大影響力提高警戒，由於中國可能在南太平洋建立軍事基地，日澳透過加強合作以對抗中國。

    另一方面，澳洲海軍新一代「通用型巡防艦」的競標案，日本和德國的提案進入最終一輪審查，對於這項價值約一兆圓（約二一三八億台幣）的大型標案，日方態度積極，提出改良放大版的「最上級」護衛艦競標，強斯敦此行是否將論及此事也備受矚目。

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