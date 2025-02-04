南非土地改革惹議 川普揚言砍金援

南非總統拉瑪佛沙反駁美國總統川普指控南非政府「強奪土地」，表示願向美方詳細說明政策內容。（美聯社檔案照）

2025/02/04 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普二日指控南非政府「強奪土地」，且「惡劣對待特定族群」，揚言將中止所有對南非的援助。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）隨即反駁，強調新通過的「徵收法」（Expropriation Act）是合憲且具正當性的土地改革方案，願向美方詳細說明政策內容。

川普在其自創社群平台「真實社群」（Truth Social）發文抨擊南非「沒收土地」，聲稱「至少發生大規模侵犯人權的行為」，美國對此不會坐視，「我們會採取行動」，在完成全面調查前將中止所有對南非的金援。根據美國政府資料，美國二○二三年提供近四．四億美元（約一四五億台幣）援助南非。

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南非政府三日發表聲明強調，該國上月通過的「徵收法」並非「強制徵收工具」，而是依循憲法的法律程序，旨在確保民眾公平取得土地使用權，同時也保障土地所有權人的權益。

在美援方面，除了美國總統愛滋病緊急援助計畫（PEPFAR）每年提供約四億美元，支應南非十七％的愛滋病防治經費外，拉瑪佛沙表示，美國「並未提供其他重大援助」。不過，美國目前是南非最大貿易夥伴之一。

新法允許零補償 徵收私人土地

土地所有權問題是南非歷史遺留的敏感議題。在一九九四年結束的種族隔離時期，黑人遭迫遷至特定區域，大量土地被剝奪。儘管種族隔離政策結束已卅年，但目前南非多數農地仍由白人持有。新法允許政府基於公共利益，在特定情況下徵收私人土地，且可能「零補償」，引發部分人士強烈反彈。

出生於南非、同時也是川普重要盟友的科技富豪馬斯克，曾指控拉瑪佛沙政府反白人，甚至聲稱南非當局放任針對白人農民的「種族滅絕」。

這也不是川普第一次針對南非土地議題發言，二○一八年他首次擔任總統期間，曾在社群媒體宣稱南非正在奪取白人農場土地，甚至「大規模屠殺農民」，下令時任國務卿龐皮歐展開調查，當時即引發南非強烈不滿。

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