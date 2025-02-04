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    歐盟峰會 探詢英、挪威加入防衛聯盟

    歐盟理事會主席柯斯塔3日召集成員國領袖在布魯塞爾開會，共商抵抗俄羅斯總統普廷安全威脅和川普關稅的對策。（歐新社）

    歐盟理事會主席柯斯塔3日召集成員國領袖在布魯塞爾開會，共商抵抗俄羅斯總統普廷安全威脅和川普關稅的對策。（歐新社）

    2025/02/04 05:30

    討論抵抗普廷安全威脅和川普關稅戰對策

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普上任後發動關稅戰，加上與盟國在防衛事務上立場分歧，使歐盟如坐針氈。歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）召集成員國領袖三日於布魯塞爾開會，共商抵抗俄羅斯總統普廷安全威脅和川普關稅的對策。英國首相施凱爾（Keir Starmer）也成為英國脫歐以來首位出席歐盟會議的英國領袖。

    柯斯塔表示，本次會議不屬於正式峰會，而是邀集各國領袖在防衛政策上集思廣益，目標是不用做出官方聲明和決定的情況下公開討論重要議題。他在給各國領袖的信中寫道︰「歐盟需要為自身防衛承擔更多責任」，「需要變得更有韌性、更有效率、更加自主，以及成為更值得信賴的安全和防衛者」。

    這不僅是川普就職以來歐盟廿七國領袖首次開會，也是歐盟領袖首次防務峰會，同時也是英國脫歐後歐盟領袖首次和英國首相開會。會議首個環節聚焦地緣政治和對美關係。

    川普一日簽署行政命令對加拿大、墨西哥加徵廿五％進口關稅後，已揚言將對歐盟比照辦理。歐盟執委會副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在會議開始前表示，歐盟將在需要的情況下做好應對準備，強調在貿易戰中沒有贏家，中國會是唯一從中得利者。

    法國總統馬克宏宣示，歐洲若在貿易上遭到攻擊，勢必會挺身捍衛自身並予以回應。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則說，歐盟應竭盡所能避免「全無必要且愚蠢的關稅戰爭」。因格陵蘭問題向川普展現強硬立場的丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）強調，若美國對歐洲施加嚴苛關稅，「我們需要集體且堅定回應」。

    同時，歐盟有意將英國和挪威納入致力擴大歐洲防衛的「志同道合聯盟」，遂邀請施凱爾出席討論。英國已於二○二○年脫離歐盟；挪威雖透過歐洲經濟區（EEA）協定參與單一市場運作，並與成員國往來密切，但非歐盟成員。

    一同與會的北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特申明，歐洲需要「增加防衛支出」，新的軍費承諾額度必須得「大幅超越」現行佔國內生產毛額（GDP）二％標準。然而，關於防衛事務的一系列討論中，資金問題最為棘手，許多成員國在財務上捉襟見肘，難以負荷高昂軍費增長。雖然自二○二一年，尤其是烏俄戰爭後，歐盟成員國軍費支出增加卅％，在去年達到約三二六○億歐元（約十一兆台幣），但平均僅佔GDP的一．九％，與川普要求的五％相去甚遠。

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