馬斯克證實 將裁撤USAID

美國總統川普顧問馬斯克證實，美國國際開發總署（USAID）將遭裁撤。 （法新社檔案照）

2025/02/04 05:30

川普同意 關閉全球最大援外機構

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普顧問、特斯拉執行長馬斯克三日證實，美國國際開發總署（USAID）將遭裁撤。他在自家社群平台Ｘ直播時表示，已獲得川普同意關閉這個全球最大海外援助機構，此舉為其精簡政府開支計畫的一環。馬斯克甚至指控USAID是「犯罪組織」。

馬斯克直言：「我已與總統詳談USAID問題，他同意關閉該機構。」他更以「整顆蘋果都爛了」來形容USAID，強調必須徹底廢除。他計畫將該機構剩餘職能併入國務院，並表示未來若有需要，可重建相關機構。

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估明年可削減一兆美元赤字

川普欽點馬斯克掌管政府效率部（DOGE），目標是大幅削減聯邦支出及裁員，以減少共和黨所謂的浪費和不必要支出。針對刪減開支與杜絕訛詐的政府瘦身計畫，馬斯克估計，可望於明年削減一兆美元（約卅三兆台幣）赤字。

USAID存廢事態發展迅速。上週末，兩名USAID高階安全主管因拒絕向DOGE提供機密資料而遭停職。美國有線電視新聞網（CNN）引述多名消息人士報導，兩名DOGE人員還希望檢視USAID總部的員工檔案和安全系統。美聯社也引述消息人士指出，儘管DOGE成員缺乏適當安全許可，仍在一日取得包括情報報告的機密資訊。

控該機構資助生物武器研究

DOGE團隊已在財政部取得社會安全制度和聯邦醫療保險支付系統等敏感資料，一名財政部高官因此退休。馬斯克指控USAID「資助生物武器研究」，包括導致數百萬人喪命的COVID-19（武漢肺炎）病毒，但未提供任何證據。

USAID是根據國會法案設立的獨立機構，擁有逾一萬名員工，掌管四二八億美元（約一．四兆台幣）預算，用於世界各地的人道救濟和發展援助，二○二三財政年度共提供七二○億美元（約二．三兆台幣）援助，用於保護衝突地區婦女、供應潔淨水源、愛滋病治療及反貪腐等計畫。在聯合國二○二四年追蹤的人道援助中，USAID資金佔比達四十二％。目前，USAID的Ｘ帳號已被停用，官網也於一日關閉。

援助計畫停擺 恐裁數千人

川普重掌白宮後，下令暫停對外援助計畫九十天，美國國務卿魯比歐已凍結援外預算，導致全球百餘國的援助計畫停擺，數千名援助人員面臨裁員，員工也將被迫休假或離職。川普二日對記者表示，一年將四二八億美元用於海外援助的USAID「全是激進份子，我們要把他們清除掉。」

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