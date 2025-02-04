美卿魯比歐促立即縮減中國影響力 巴拿馬宣布退出一帶一路

美國國務卿魯比歐（右）二日與巴拿馬總統穆里諾會談，穆里諾在會後做出重大政策轉向，表明將退出中國的「一帶一路」倡議。（法新社）

2025/02/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿魯比歐二日與巴拿馬總統穆里諾舉行會談，呼籲巴國立即縮減中國對巴拿馬運河地區的影響力，否則美國總統川普將採取「必要措施」。穆里諾在會後做出重大政策轉向，表明將退出中國的「一帶一路」倡議，並會探討提前終止的可能性。

巴總統：研究提前終止可能性

巴國是魯比歐就任國務卿後首次外訪的首站，由於川普威脅「收回」巴拿馬運河，魯比歐此行備受矚目。魯比歐在兩小時會談中告訴穆里諾，美國不能也不允許中共繼續加強對運河的控制和影響，此事已讓川普認定巴國違反一九九九年美國移交運河的中立條約條款，「這種現狀不可接受」；若巴國不立即做出改變，美國將採取必要措施，捍衛美國在條約下的權益。

請繼續往下閱讀...

川普也再次指控巴國違反與美方的協議，讓巴拿馬運河形同由中國營運，因此要收回運河。他還警告，美國將採取「強而有力」的行動，但隨後補充「沒有必要」出動美軍去巴國。在魯比歐與穆里諾會談期間，巴國首都巴拿馬城約有兩百人上街示威，高喊魯比歐滾蛋，還焚燒川普和魯比歐的肖像，遭鎮暴警察發射催淚彈驅離。

穆里諾會後表示，魯比歐並未威脅要取回巴拿馬運河或動用武力，但也強調運河主權不容置疑，並提議與美國進行技術層面會談，消除川普對中國影響力的擔憂，「巴國會繼續真誠地與美國合作，並促進美國對巴國的投資」。

值得注意的是，穆里諾宣布將不會續簽中國「一帶一路」協議，而且「我們將研究提前終止的可能性」。巴國二○一七年與台灣斷交、轉與中國建交後，旋即加入「一帶一路」，每三年自動續約延長，迄今已續約兩次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法