紐時：DeepSeek成中共政權雙面刃

紐約時報指出，DeepSeek的真正挑戰在於，中共如何管控這項可能顛覆現有秩序、甚至威脅政權穩定的技術。（路透檔案照）

2025/02/03 05:30

中國政府感受威脅進而加強控管 削弱AI發展潛力

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國在自家一流棋手二○一七年成為Google開發的人工智慧（AI）程式AlphaGo手下敗將後，當年矢言在二○三○年成為AI領域世界領導者的野心，看似已隨新創公司「深度求索」（DeepSeek）號稱超高性價比語言模型「DeepSeek-R1」體現，但紐約時報不看好中國AI發展前景，因為這款模型帶給中國人民的自信，恐成為中共領導層感受威脅進而加強控管的「雙面刃」。

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憂顛覆社會秩序 影響政權穩定

紐時二日報導，DeepSeek沒有明顯的官方支持背景，卻做到中國國家主席習近平指示AI領域「關鍵核心技術佔領制高點」的期待。DeepSeek的技術突破顯示，中國或許能以更低廉的成本，讓AI普及至更廣泛的群體。然而，真正的挑戰在於，中共如何管控這項可能顛覆社會秩序、甚至威脅政權穩定的技術。

報導指出，中國對AI的監管強度歷經波動，在美國OpenAI公司於二○二二年底發布AI聊天機器人ChatGPT，中國政府評估自身優劣勢後擔心落後，才對AI產業減少監管，結果促成DeepSeek等企業蓬勃發展。中國專家直言，面對美國在晶片技術上的封鎖，「我們只能靠自己」，讓DeepSeek聲稱以不到全球最優異開源基礎模型成本的十％，就做出效能足以並駕齊驅的「DeepSeek-R1」模型。

習近平將AI視為推動中國崛起的關鍵力量，有助於應對勞動力縮減等挑戰。中國利用人臉辨識和演算法加強社會監控，並在軍事現代化中引入自主武器系統與戰場策略。DeepSeek的開源模型也進一步提升了中國的地緣政治影響力。

要求傳遞「社會主義核心價值觀」

相較於軍事用途，中國對民營企業的AI監管更為複雜，各部門在摸索中調整政策。隨著技術普及，中共對其言論內容的控制也愈加嚴格。二○二三年，中國針對聊天機器人推出新規定，要求其傳遞「社會主義核心價值觀」，避免散播「削弱國家政權」的資訊。這導致DeepSeek對「習近平是誰？」之類看似無害的問題，給出刻板或宣傳式回應，甚至可能重複官方的錯誤訊息或不實論述。

紐時指出，當一項技術的應用愈廣泛，中共就愈想控制它。美國「卡內基國際和平基金會」研究員希恩（Matt Sheehan）說，中國民眾對自家AI產業的信心恐成「雙面刃」，因為中共「核心本能就是控制」，「他們可能很難抵抗對這些公司採取更實際行動的衝動。」

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