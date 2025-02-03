美財政部支付系統 馬斯克盟友獲存取權限

美國財政部長班森特批准給予政府效率部代表存取聯邦支付系統的權限，讓馬斯克取得監控以及潛在限制政府支出上的強大工具。（路透檔案照）

2025/02/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕知情人士透露，在趕走一名資深公務員後，美國財政部長班森特（Scott Bessent）一月卅一日晚間批准，給予川普政府新設的「政府效率部」代表存取聯邦支付系統的權限，讓這個由全球首富馬斯克主導的編制外諮詢機構，取得監控以及潛在限制政府支出上的一項強大工具。

這個由財政部財政服務局（Bureau of the Fiscal Service）營運的支付系統，是代表整個聯邦政府發放資金的系統，每年處理超過六兆美元（約一九六兆台幣）的金流。紐約時報和美聯社報導，獲准存取該系統的是與馬斯克的政府效率部合作、由矽谷執行長克勞瑟（Tom Krause）率領的一支團隊，獲准存取的內容包括社會安全制度（Social Security）與聯邦醫療保險（Medicare）客戶支付系統在內的敏感資料。

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紐時指出，存取該系統將賦予川普政府限制國會批准特定用途資金的另一種機制。知情人士透露，馬斯克盟友雖獲准存取財政部的支付系統，但尚未取得操作能力，目前亦尚無政府支付被擋下。

知情人士說，馬斯克有意對財政部支付系統進行更廣泛審查，嚴密檢視不當支付，而非恣意攔阻個別支付。

聯邦參議院財政委員會首席民主黨議員魏登（Ron Wyden）一月卅一日為此致函班森特，表達對「與馬斯克有關的官員可能有意存取這些支付系統，進而非法剋扣付款」的憂慮「…說穿了，這些支付系統根本就不會出包，（對這些系統）任何基於政治動機的干預，有嚴重損害我國與經濟之虞」。

此外，此事還扯出一段人事風波。在財政部任職卅多年的公務員、國會確認班森特任命案前代理財長的萊布里克（David Lebryk），一度拒絕讓馬斯克的盟友存取財政部的支付系統，但萊布里克稍後被停職，並在一月卅一日突然退休。

財政部與政府效率部對此皆不願置評，但馬斯克一日在自家社群媒體Ｘ平台上分享萊布里克去職的新聞時，連帶批評財政部的支付過程，稱該部付款審核官員始終奉命批准付款，即使對象是已知的詐欺或恐怖組織也照給不誤。

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