川普促烏俄停火 澤倫斯基：沒烏參與談判很危險

烏克蘭總統澤倫斯基1日接受美聯社專訪時強調，將烏克蘭排除在美國和俄羅斯關於烏俄戰爭的談判之外「非常危險」，呼籲華府與基輔加強對話，以制定有效的停火計畫。（美聯社）

2025/02/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的烏克蘭特使凱洛格表示，美國希望烏克蘭在與俄羅斯達成停火協議後，於今年年底前舉行總統及國會選舉。然而，烏克蘭總統澤倫斯基強調，將烏克蘭排除在美俄關於烏俄戰爭的談判之外「非常危險」，呼籲華府與基輔加強對話，以制定有效的停火計畫。

凱洛格一日接受路透專訪時表示，烏克蘭在戰時暫緩舉行的總統和國會選舉應重新進行，「大多數民主國家在戰時也會舉行選舉，我認為這對民主是好事。」據悉，川普政府正在討論將烏克蘭舉行選舉，納入與俄羅斯達成初步停火協議的條件之一。若烏克蘭舉行總統大選，獲勝者將負責與莫斯科談判更長遠的和平協議。

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烏克蘭官員表示，自二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏國因實施戒嚴而無法舉行全國性選舉。部分前美國官員擔心，解除戒嚴可能導致軍人大量退伍、外匯流失，甚至引發役齡民眾因躲避徵兵而外逃，進而加劇國內政治不穩，削弱澤倫斯基的領導地位。也有分析認為，若川普政府施壓基輔提前舉行選舉，可能落入俄羅斯利用選舉問題質疑澤倫斯基合法性的陷阱。

澤倫斯基同日接受美聯社專訪時則說，雖然其團隊與川普政府已有初步溝通，但雙方需要舉行面對面會談，以制定更詳細的協議。他進一步重申，任何與俄羅斯的協議都必須納入烏克蘭的安全保障，理想的和平談判應包括美國、烏克蘭、俄羅斯，並可視情況邀請歐盟參與。不過，澤倫斯基對法國提出在烏克蘭部署歐洲部隊表示懷疑，認為指揮權、兵力規模與部署位置等，需更加明確。

瑞典政府日前承諾額外提供烏克蘭迄今最大一筆的一三五億瑞典克朗（約四○二億台幣）軍事援助，包括瑞典國防軍捐贈的十六艘瑞典CB90攻擊快艇、一五○○枚拖式（TOW）反裝甲飛彈、二百件反戰車武器等，還有五十九億瑞典克朗將用於自瑞典和外國產業採購材料，再將這些材料捐贈給烏克蘭，並且另外指定十億瑞典克朗用於製造「長程飛彈和長程無人機」。

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