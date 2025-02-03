菲移民局︰中國間諜已融入菲律賓社會

菲律賓移民局警告，中國間諜似已融入菲律賓社會，呼籲民眾踴躍檢舉。圖為菲律賓政府1月24日推出一本名「胡恩老師說故事」的漫畫，除聲張菲國在南海的主權，也藉此反駁中國假消息，培養菲國國民的愛國意識。（路透檔案照）

2025/02/03 05:30

刺探軍情被捕間諜全為中國僑團成員 呼籲民眾警覺、檢舉

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓當局上月在瀕臨南海的巴拉旺省（Palawan）逮捕疑似刺探軍事情報的中國間諜，經調查全為僑團成員。菲律賓移民局二日表示，中國間諜似已融入菲律賓社會，其中一些早在二十多年前即已移居菲國，呼籲民眾在發現可疑人士後應立即檢舉。

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菲律賓國家調查局（NBI）上月廿五日在巴拉旺省首府公主港市（Puerto Princesa City）逮捕五名中國籍男子，調查人員從他們的手機及其他裝置裡，發現許多港口、船艦、機場及軍事基地的照片，涉嫌從事非法情報蒐集活動。

調查顯示，這五人均為「菲律賓僑星志願者服務團」和「菲律賓中華和平發展促進會」會員，這兩個僑團都是近十年來的新興團體，會員多為中國新移民。

已在菲定居數十年 擁合法居留身分

菲律賓移民局長維亞杜（Joel Anthony Viado）二日發布新聞稿指出，移民局資料顯示，上月落網的五名中國籍人士，都已在菲律賓定居數十年，其中一些早在二○○二年即已移居菲國，擁有合法居留身分，有些人的工作簽證掛在大馬尼拉地區的一些公司名下，也有人已娶菲律賓籍女子為妻。

維亞杜強調，外國間諜似乎已融入菲律賓社會，呼籲民眾提高警覺，檢舉任何涉及外國人的可疑活動，共同制止不肖外僑從事危及國家安全的行為。

去年三月，菲律賓執法單位突襲一處賭場，進而查獲丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長郭華萍（Alice Guo）疑似是中國間諜的案外案，中國間諜進入菲律賓的可能性成為熱門話題且持續延燒。郭華萍被指利用職權包庇離岸博弈產業（POGO），涉嫌人口販運、洗錢及逃稅等不法行為，菲律賓國會議員甚至懷疑郭華萍假造菲國公民身分，以參選公職。

郭華萍因接連缺席相關聽證會，遭參議院以蔑視議會為由發出拘捕令，不久後潛逃出境，九月在印尼落網，被押回馬尼拉受審。

早在二○二○年，警界出身的菲律賓參議員賴克遜（Panfilo Lacson）就曾警告，約有二千至三千名中國士兵以遊客、離岸博弈公司員工的身分，混進菲律賓執行「潛伏式任務」。

冒充台灣人蒐集情報 旅菲台人不安

據稱前述五人在被發現形跡可疑時，聲稱自己是台灣人，令許多旅菲台灣人感到不安。一名居住在巴拉旺省的台灣人告訴中央社，目前約有十幾名台灣人住在巴拉旺省，中國人粗估則有數千人，中國人自稱是台灣人，「已經不是新聞」。

據報導，巴拉旺省偏遠地區的奎松鎮（Quezon）有一座大型產業園區，裡面就有一些中國人向當地菲人自稱是台灣人，但在地台商對這些人毫無所悉，「有人要冒充台灣人…我們也沒辦法。但台灣人經常幫助菲律賓人，也不會跟菲律賓人搶工作，因此還是很受當地人歡迎。」

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