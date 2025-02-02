川普撤換駐國防部4媒體 每年輪替

美國國防部以輪流為由要求紐約時報等四家媒體撤出五角大廈的媒體辦公室，以便為其他挺川媒體騰位子。圖為二○二三年八月十七日時任國防部新聞秘書賴德主持新聞簡報會。（法新社）

2025/02/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的新政府一月卅一日晚間史無前例地宣布，包括知名大報紐約時報在內的四家新聞媒體，已被要求撤離原本位於國防部五角大廈內的辦公室，以便騰出空間容納其他媒體。

CNN：改換友川媒體

目前並不清楚這四媒率先被踢走，是否與其報導或立場不挺川有關；不過，不挺川的美國有線電視新聞網（CNN）直言，國防部藉新輪調計畫將傳媒從五角大廈媒體辦公區踢走，改以「川友友」媒體取而代之。

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根據名為「新的年度媒體輪調計畫」的白宮備忘錄，除了紐時，另外三家被點名得在二月十四日以前撤離五角大廈的新聞媒體，分別是非營利組織「全國公共電台」（NPR）、康卡斯特公司旗下的美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News），以及政治新聞網站Politico。

備忘錄中指出，上述四媒騰出的辦公空間，將提供給保守派八卦報「紐約郵報」、右派媒體「一個美國新聞網」（OAN）、立場保守的「布萊巴特新聞網」（Breitbart News Network），以及網路媒體「哈芬登郵報新聞」（HuffPost News）。

該備忘錄還說，從今起，每年都會有一家平面、網路與廣電媒體被輪替出五角大廈，「以便同領域、過去無機會以五角大廈記者團常駐成員之姿進報導的新媒體得以進駐」。NBC新聞網發言人透過電子郵件表示，對於被已進駐數十年的國防部廣播室拒於門外的決定感到失望；至於紐時等其他三家被踢走的媒體則尚未立即回應置評要求。

五角大廈原有包括通訊社路透在內的廿多家新聞媒體常住於此，負責報導美軍的日常活動。

騰出空間 仍是記者團成員

負責公關事務的國防部長代理助理尤約特強調，這四家媒體只是被要求為其他媒體騰出辦公空間，但仍將是五角大廈記者團的正式成員。但代表國防部採訪線記者的「五角大廈記者協會」說，該會對於國防部此一史無前例地針對高度專業媒體之舉，「深感不安」。

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