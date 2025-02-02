2/7川石會 聯合聲明可能提及台海

美國總統川普與日本首相石破茂預定七日在華府舉行高峰會。圖為日本丘月公司去年十二月推出的川普與石破茂的羽子板。羽子板用來在新年前粉碎厄運及惡靈，以祈求好運。（美聯社）

2025/02/02 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普一月卅一日表示，日本首相石破茂下週將造訪白宮與他會面。日本共同社一日報導，石破茂將於六至八日展開擔任首相之後的首次訪美行程，目前美日政府正就七日舉行高峰會談進行最後協調。據了解，石破希望就加強應對中國霸權主義以及北韓的問題上 ，與川普確認日美及友好國家合作的必要性。法國國際廣播電台指出，日方正與美國磋商把強調台灣海峽和平穩定重要性寫入聯合聲明。

川普在白宮記者會上證實美日領袖將舉行峰會，他說，「我對日本抱有極大的敬意，我喜歡日本，期盼他們來與我面對面討論」。

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川普還提到，「（已故日本首相）安倍是我很親密的朋友，發生在他身上的事情令人悲傷」。對於會談的議題，川普直率說，「我不清楚，是他提出會談請求」。

石破將是繼四日以色列總理納坦雅胡之後，川普上任以來第二位會見的外國領袖。會中預計討論加強經濟與安保合作，包括確認美日合作實現自由開放的印太、日本增加國防預算，以及討論日企對美國的投資，包括川普反對的日本製鐵收購美國鋼鐵公司的計畫等，石破還可能向美國提出擴大能源進口的建議。日方希望能縮小兩國五六○億美元的雙邊貿易順差，降低川普加徵關稅的風險。

據知情官員向路透表示，日本正考慮協助美國在阿拉斯加州興建一條價值四四○億美元的天然氣管線，藉此向川普示好，以避免貿易摩擦。川普宣稱這條管線攸關美國的繁榮與安全，但因管線長逾一千二百公里，日方對可行性仍有疑慮。

據法廣指出，日方正加速與美方協商峰會聯合聲明內容，希望把日美安保條約第五條的美國防衛日本義務包括釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島），以及強調台海和平穩定重要性寫入聲明之中。共同社指出，石破希望於川普第二任期之初就建立個人關係，並在雙方共同擔憂中國影響力日益增長之際，深化與美國的關係。

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