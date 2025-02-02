前FED顧問被中收買 外洩美經濟機密

美國聯邦準備理事會的一名前任資深顧問一月卅一日因被控涉嫌將機密送中而被捕。圖為位於美國華府的聯準會大樓外觀。（彭博）

2025/02/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部一月卅一日宣布，前美國聯邦準備理事會（聯準會，Fed）資深顧問羅傑斯（John Harold Rogers）已因涉嫌竊取敏感情報以圖利中國的罪名遭到逮捕與起訴，羅傑斯曾假借在中國大學授課取得中方提供的報酬，並在被聯準會督察員找上時說謊。

讓中國預知美經濟政策 掌握利率異動

根據美國司法部與一月卅一日公布的起訴書，二○一○年到二○二一年受雇擔任聯準會的國際金融部門高階顧問的六十三歲美國公民羅傑斯，已被控在這段期間涉嫌為中國刺探敏感的美國商業資訊；羅傑斯洩露給中國的情報，是有關聯準會與利率制定委員會的秘密資訊；這些頗具經濟價值的保密資料，能讓中國操控美國市場，「事先知悉美國經濟政策，包括先掌握聯邦資金利率異動，讓中國在買賣美國債券或證券時享有優勢」。

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假裝在中國兼職授課

起訴書指出，羅傑斯至少從二○一八年起，就利用任職聯準會之便索要商業秘密，並且違反聯準會政策，以電子方式將資訊傳到其個人電子郵件帳號，或在赴中前列印出來，為與其中國共謀者接洽做準備；羅傑斯以假借在中國大學兼職授課名義赴中，抵中後在旅館房間與共謀者密會並交出上述資訊，並以大學授課為由收取約四十五萬美元（約一四八二萬台幣）的報酬。

司法部的聲明並未提及羅傑斯謊稱授課的中國大學的名稱，但法新社直指是山東大學（ University of Shandong），美國之音（VOA）則稱中國復旦大學金融學院的網頁上介紹John Rogers為其教授。

收錢收禮物 出賣敏感資訊

司法部說，羅傑斯的共謀者為中國情報安全機關效力，並假扮為中華人民共和國一所大學的研究生與之接洽；除了報酬，羅傑斯還從共謀者手中取得其他禮物、前往中國的免費機票、抵中食宿支出，以及為羅傑斯「安排與支付海灘度假費用」。

司法部還說，羅傑斯在二○二○年遭聯準會督察員盤問時，還「在他取得與傳輸敏感資訊，以及他與共謀者的關係上說謊」；羅傑斯洩露給中國的資料，可讓中國操控美國市場，「事先獲知美國經濟政策，包括先掌握聯邦資金利率異動，讓中國在買賣美國債券或證券時占優勢」。

司法部表示，密謀刺探經濟情報與提供虛假陳述的罪名，最重可分別被判處十五年有期徒刑與五百萬美元罰款，以及五年有期徒刑。

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