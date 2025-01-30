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    「假冒台遊客」 中國人在菲國偷拍軍營軍艦被捕

    數名疑似間諜的中國籍人士冒充台灣觀光客，在靠近南海的巴拉旺省以手機、無人機和監視器，監看菲律賓海岸防衛隊和海軍船艦動態，目前已遭逮捕。圖為菲國海防艦準備泊靠巴拉旺省省會公主港市。（美聯社檔案照）

    數名疑似間諜的中國籍人士冒充台灣觀光客，在靠近南海的巴拉旺省以手機、無人機和監視器，監看菲律賓海岸防衛隊和海軍船艦動態，目前已遭逮捕。圖為菲國海防艦準備泊靠巴拉旺省省會公主港市。（美聯社檔案照）

    2025/01/30 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓與中國在南海的緊張態勢持續升高。菲律賓媒體披露，數名疑似間諜的中國籍人士冒充台灣觀光客，在靠近南海的巴拉旺省（Palawan）以手機、無人機和監視器，監看菲律賓海岸防衛隊和海軍船艦動態，目前已遭逮捕。

    菲政府：中國在菲間諜網「冰山一角」

    菲律賓高層國安官員指出，中國在菲律賓布建龐大間諜網，此事只是「冰山一角」，近日還會公布更多破獲的案件。

    GMA電視台報導，這些中國籍人士在巴拉旺省一座濱海度假村裡，以手機拍攝菲國海防隊船艦出入基地，在未申請許可的情況下使用無人機，甚至在度假村的椰子樹上安裝向海的監視器，監看海防隊以及海軍船艦進出。

    手機、無人機偷拍 甚至在椰子樹裝監視器

    巴拉旺省靠近南沙群島，與南海相鄰。儘管這些自稱台灣遊客的嫌犯否認間諜指控，但菲律賓參謀總長布勞納指出，嫌犯的手機裡有多張包括菲國軍營、船艦及軍事設施的照片。菲律賓國家調查局局長桑蒂雅各則說，這些嫌犯仍有同夥，當局已展開追捕。

    約兩週前，菲國調查局探員在大馬尼拉地區的馬卡蒂市（Makati），逮捕一名定居菲國多年的鄧姓中國人，他被控和菲律賓同夥駕駛裝有探測儀器的車輛，蒐集軍事基地周邊地形與建物資料。GMA電視台引述消息人士報導，前述被捕的中國人與鄧男有關聯。

    菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）廿九日在一場網路直播的論壇上直指，菲國執法機關對鄧男及其同夥監控已久，他們被捕的當下持有偵監器材，屬現行犯；當局掌握許多確切證據，有信心可將其定罪。

    馬拉雅強調，鄧男一案只是中國在菲間諜行為的「冰山一角」，菲國政府已開始逐步揭發這些間諜網，未來數日還會公開更多破獲的案件，並呼籲民眾檢舉可疑人士。

    另一方面，菲律賓國防部廿九日宣布，已於廿三日和紐西蘭國防部代表在馬尼拉就「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）舉行第一輪會談，尋求深化雙方國防與軍事合作。

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