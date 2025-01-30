反制中國 魯比歐出訪中美洲5國

美國國務卿魯比歐展開上任後首次出訪行程，預定前往巴拿馬及中美洲和加勒比海地區其他4個國家，反制中國在該區域日益擴張的影響力。（路透檔案照）

2025/01/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿魯比歐廿七日展開上任後首次出訪行程，預定前往巴拿馬及中美洲和加勒比海地區其他四個國家。美國國務院表示，此行目的之一是反制中國在該區域日益擴張的影響力。美國國會議員也對中國可能控制巴拿馬運河表示憂心，指出中國企業可能在北京侵略台灣時，聽解放軍命令關閉運河，影響美國跨洋艦隊調度。

路透報導，中國在拉丁美洲的經濟影響力日益成長，讓華盛頓擔憂該地區將倒向中國，川普政府也將中美洲移民問題列為外交政策重點之一。國務院發言人布魯斯在接受福斯財經新聞網（Fox Business）訪問時證實：「魯比歐此行的部分目的，的確在於反制中國。」她表示，魯比歐並非企圖施壓中美洲國家，而是要建立互信互惠的夥伴關係。

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魯比歐此行正值美中競爭白熱化之際。川普聲稱，巴拿馬違反一九九九年美國移交運河時所做出的中立承諾，指控巴拿馬運河的營運已落入中國手中，拒絕排除動用武力收回巴拿馬運河。

據統計，每年有超過四成、價值約二七○○億美元的美國貨櫃運輸，經由巴拿馬運河運輸。美國聯邦海事委員會主席索拉表示，自二○一五年以來，中企在巴拿馬各地的存在及影響力不斷強化，中企已在巴拿馬取得數十億美元的開發合約，其中許多是實體基礎設施計畫，部分就建在巴拿馬運河之上或附近。更令人憂心的是，其中許多都是中國國有企業，某些情況下甚至被認定與解放軍有關。

克魯茲：中國有能力封鎖運河

在聯邦參議院商務委員會廿八日針對巴拿馬運河召開的聽證會上，委員會主席克魯茲指出，中國公司正在興建跨越運河的橋梁，並控制運河兩端的貨櫃港口，讓中國有能力在沒有預警的情況下封鎖運河。這些港口也成為中國監視和控制運河交通的觀察哨，對美國國家安全構成嚴重威脅。

中企掌控巴拿馬運河 美國會憂影響美軍調度

共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）指出，一旦中國入侵台灣、菲律賓，或在南海發動戰爭，美國將海軍經由巴拿馬運河調度至印太區域，控制巴拿馬運河兩端的香港「長江和記實業」所屬巴拿馬港口公司（PPC），是否受中國國家安全法約束，需與軍方及國家情報機構合作，甚至命令這些中企關閉巴拿馬運河，或故意讓在運河上的船隻沉沒？

喬治梅森大學法學教授康托羅維奇（Eugene Kontorovich）回應，不知長江和記實業是否有義務與軍方合作，但中國一定擁有許多手段，能對這些公司施加影響及壓力。不過，他也強調，美國與巴拿馬一九七七年簽署的巴拿馬中立條約特別指出，美國不必等到運河因敵對軍事行動被封鎖才採取行動。

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