拒絕內捲 中國失業青年提前3個月返鄉過年

本月廿四日在中國江蘇省南通市火車站的春運返鄉人潮。（美聯社）

2025/01/28 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕農曆春節假期自一月廿八日開始，不過中國不少青年提前返鄉，當「第一批回家過年的人」，有人甚至去年十月就回到老家進入「春節模式」，而背後原因包括找不到工作，或因工作壓力大，也為了避開過年期間價格飆漲的返鄉車票。

避開飆漲的春運車票

根據「三聯生活週刊」報導，去年十一月起，已有不少中國網友在社群平台上，以「第一批回家過年的人」自居，表示春節前三個月就已返鄉，提前享受過年氣氛。報導指出，這批提早返鄉的人，除了放寒假的大學生、以及為了避免年前搶機票、火車票和票價上漲之外，還有一群失業的打工人，為了讓自己的北漂生活能結束地體面點，而選擇提前返鄉，他們徹底醒悟「有錢沒錢，回家過年」。

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化名「蒙奇奇」的青年「北漂」一年，在北京一間小型網路公司擔任營運職務，因工作壓力大、薪水低，上大城市冬季暖氣費、保暖衣物等，對他而言是一筆不小的支出，他認為，繼續待在大城市存不了錢，乾脆提前回去長沙老家，「即便我再幹兩個月，也存不下多少錢，不如直接裸辭回家，盤算明年該如何發展」。他說，北京工資低、跳槽難的問題仍然無法解決，「回老家就像是迴力車，退後是為更好地蓄力」。

也有不少在大城市奮鬥多年，因為難以應付年底增加的工作量，或者不想繼續陷入白熱化的競爭，也提前返鄉，「待夠了，不想捲了」。根據報導，有人甚至去年十月從公司離職後，就果決返回老家吉林，「提前過春節模式生活」。

網友說，接近過年的業務量像無底洞， 每天平均睡眠時間不到六小時，為了健康，寧願少賺一點，也要放自己一馬，「與其年底時為了績效評分陷入無休止的內捲，不如先提前回家，解決一些困擾自己的問題」。這群「第一批回家過年的打工人」，是最不內耗的一群人，「撤退並不等於慫，而是為了保養一下裝備，重新開始」。

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