濟航空難初步報告 2具發動機附著鳥血羽毛

南韓政府公布濟州航空2216號班機空難初步調查報告，指兩具發動機皆有候選血跡和羽毛，但鳥擊細節及著陸前後飛機運作狀況等尚待確認。（路透）

2025/01/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓國土交通部廿七日針對去年十二月廿九日濟州航空客機空難事故，向聯合國下屬國際民航組織（ICAO）、美國、法國和泰國提交初步調查報告，列出飛機著陸前後的狀況，以及機師與塔台溝通細節，包括兩個飛行紀錄器（黑盒子）在事故前四分鐘停止記錄，以及兩具發動機均附著南韓冬季常見候鳥巴鴨（花臉鴨）的羽毛和血跡等，但尚未確定鳥擊影響、黑盒子停止原因等細節，後續將著重發動機和降落引導結構體「定位器」的分析。

2黑盒子事故前4分鐘停止

南韓當局在這份六頁報告中指出，失事客機當天上午八時五十四分聯絡務安國際機場塔台準備降落，塔台在五十七分示警小心候鳥，而兩具黑盒子在五十八分同步停止記錄，當時客機在距離海面一五二公尺的上空以時速二九八公里飛行，距離務安機場跑道僅約兩公里，六秒後機師發出緊急求救訊號，同時拉高復飛。九時二分，客機在原定降落跑道左側上空飛行一段後右轉，從反方向進入十九號跑道，在起落架未放下的情況下以機腹著陸，衝出跑道撞向路堤後爆炸。

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報告指出，兩具發動機埋入路堤的土堆裡，前機身散落在距路堤三十至兩百公尺處。不過，報告尚未釐清鳥擊確切時間，但列出兩具發動機均見到候鳥的羽毛和血跡，也未提到什麼原因導致兩個黑盒子停止記錄。知情人士透露，調查人員將釐清遭遇鳥擊後，機師如何處理緊急情況，包括在至少一台發動機嚴重受損後，機師是否無意中關錯發動機，也不能排除兩具發動機均遭遇鳥擊的可能性。

未說明機師是否失誤

初步調查報告並未詳細說明機師是否失誤，以及失誤可能在此次空難中造成什麼影響。接下來，調查人員將拆卸發動機檢查零件。知情人士及追蹤該調查的航空安全專家指出，該客機的兩個發動機都失去動力，可以解釋為何黑盒子停止記錄。美國國家運輸安全委員會前資深調查員、波音七三七飛機機師伯曼表示，兩具發動機都受到鳥擊可能導致機師難以快速判斷問題所在，進而決定是否關閉其中一具發動機。

航空安全顧問、前航空公司機師考克斯表示，機師似乎不太可能在鳥擊後關閉引擎，反而更可能是鳥擊造成第二具發動機停止運作，「發動機故障，黑盒子也停止記錄，他們不得不衝向跑道」。事實上，鳥擊也曾導致兩具發動機同時失效，二○○九年美國全美航空一五四九號航班遇鳥襲，當時機師緊急成功迫降在河面，人員全數生還，被稱為「哈德遜河奇蹟」。

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