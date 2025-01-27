赫格塞斯上任 強調美國優先》 美新防長：與盟友嚇阻中國侵略印太

美國新任防長赫格塞斯就任後致函五角大廈同仁，強調會遵循川普「以實力確保和平」的策略，同時也重申會與盟友和夥伴合作，組止中國在印太地區的侵略。（彭博）

2025/01/27 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國新任國防部長赫格塞斯廿五日一宣誓就職，立刻以電子郵件方式向國防部所屬包括一百卅萬名官兵在內的三百萬雇員發表公開信，強調五角大廈是以「美國優先，我們永不退卻」，美國將透過捍衛國土重建威懾力量，並與印度─太平洋地區的盟友、夥伴合作，嚇阻中國的侵略行徑。

發表公開信 「重建威懾力量」

赫格塞斯在信中寫道，依照總統川普交付的明確任務，即「透過力量達成和平」，將採用三種方式進行：

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一為重塑軍人風骨及恢復軍隊信任；二是以振興美國國防工業基礎、改革採購流程和迅速發展新興科技等措施重建軍隊；三是與印太盟友合作嚇阻共產中國的侵略，以及支持總統的優先目標，負責任地終結戰爭，並重新定位，把重心轉向關鍵威脅，「我們會和盟友站在一起，我們的敵人心裡有數」。

赫格塞斯向將士喊話，「我們在一個危險的時代中齊力為國效命。我們的敵人既不會罷休也不會留情。我們也是如此」。

採三方式 「透過力量達成和平」

赫格塞斯在十四日的參議院任命聽證會中，闡明中國是美國國家安全的重大挑戰，在致力遏制中國擴張的同時，透過對《台灣關係法》、《美中三個聯合公報》及對台「六項保證」等長期政策的堅持，維護台海和平穩定，防止各方發生誤判。

四十四歲的赫格塞斯雖有陸軍國民兵經歷，但主要以媒體人身分為人所知。美聯社分析，赫格塞斯要在全球局勢嚴峻之際，領導五角大廈這麼一個繁雜的官僚體系，勢必面臨嚴峻挑戰，眼下就有缺乏經驗和缺少國會跨黨派支持等問題得克服。

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