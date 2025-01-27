CIA解密：武肺病毒最可能源自實驗室

美國中央情報局（CIA）廿五日解密拜登政府做出的有關武漢肺炎病毒起源的報告，認定病毒更有可能從實驗室外洩，而非自然起源。圖為武漢病毒研究所。（美聯社檔案照）

2025/01/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）新局長雷克里夫廿五日下令解密一份拜登政府卸任前做出結論的文件，指武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）病毒的源頭，更可能來自實驗室，而非自然起源，但該文件也承認對相關結論信心不足。儘管如此，聯邦參議院情報委員會共和黨籍主席柯頓仍支持實驗室外洩說，認為應讓中國付出代價。

該報告是在前總統拜登及前CIA局長伯恩斯要求下，在他們任期的最後幾週完工，結論並非基於任何新情報或證據，而是根據病毒的傳播情形、病毒的科學特性，以及中國病毒實驗室的工作和條件等情報進行分析而得出，所有證據表明實驗室起源比自然起源更有可能，顯然將矛頭指向中國，但CIA也坦承對此結論信心不高，認為證據不足或存在矛盾。

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參議員柯頓讚揚雷克里夫的解密決定，稱實驗室外洩理論最合理，「現在最重要的是讓中國為向世界散播瘟疫付出代價」。中國駐美大使館發言人劉鵬宇則批評CIA結論出於政治動機，堅決反對將病毒源頭政治化、污名化，並再次呼籲尊重科學、遠離陰謀論。

科學家認為最有可能的假設是，武肺病毒像許多冠狀病毒一樣在蝙蝠中傳播，接著感染貉、果子狸等其他物種，繼而傳播到在武漢華南海鮮批發市場處理或屠宰這些動物的人類。該市場在二○一九年十一月下旬出現首例人類病例。

在川普首任擔任國家情報首長的雷克里夫表示，他認同實驗室外洩的假設，並曾在二○二三年直言，該假設是唯一得到科學、情報和常識支持的理論。同年，雷克里夫也撰文質疑，CIA不想接受實驗室外洩一說，是為了避免拜登政府面臨地緣政治問題。在就任局長不久前，雷克里夫向「布萊巴特新聞網」表示，他不希望CIA繼續對武肺病毒起源「袖手旁觀」，並在就職演說中直言，探討病毒源頭是他上任第一天的首要任務。

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