台海有事牽制美日?中國認知戰沖繩

中國疑滲透日本沖繩，以利台海有事時牽制美日行動；圖為2016年沖繩居民示威，要求美軍撤離。（歐新社檔案照）

2025/01/27 05:30

小粉紅宣傳沖繩獨立影片及疑美論 試圖影響當地民意

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本沖繩距離台灣不到七五○公里，駐紮近三萬美軍，其戰略位置使其在潛在的台海衝突中扮演關鍵角色。根據英國每日電訊報廿五日報導，中國正透過宣傳和外交等手段，對沖繩進行「無聲滲透」，試圖影響當地民意和政治傾向，這可能是為潛在的台海衝突預作準備。

請繼續往下閱讀...

分析人士指出，中國深知若武力犯台，美日聯軍將迅速從北側威脅其入侵艦隊。為消除此威脅，中國正試圖利用沖繩的經濟困境和歷史仇恨，在沖繩居民與日本中央政府之間製造隔閡。中國官媒頻繁報導美軍在沖繩的活動及負面新聞，並強調沖繩僅佔日本國土面積○．六％，逾七十％駐日美軍基地和設施卻集中在當地，藉此加深沖繩居民與日本政府之間的矛盾，並激起沖繩居民的反美情緒。此外，更有報導指出，中國官員曾接觸居住在沖繩的華裔人士，試圖設立地下警察局，如同其在世界各國的類似行動，但據信遭到拒絕。

除了官方媒體，中國社群媒體上也流傳著宣傳沖繩獨立的影片，試圖影響當地民意。每日電訊報援引日本雜誌「週刊現代」報導指出，中國更計劃在北方的大連海事大學成立「琉球研究中心」，中國學者更在一場線上會議中表示，應該採取更多措施「在國際上強化中國對沖繩的主權聲索」。

日本媒體曾報導，中國透過官員訪問、外交人事布局等方式，企圖拉攏沖繩。例如，中國駐福岡總領事楊慶東半年內兩度造訪沖繩。「週刊現代」報導指出，楊慶東的任命別具意義，他曾任職中國外交部涉外安全事務司，並掛職海南省「三沙市」副市長，該市負責管理中國在南海佔領的島礁。每日電訊報表示，日本許多人相信中國持續煽動沖繩獨立運動，包括提供資金。沖繩獨立運動人士雖否認接受中國資助，但他們也承認，中國確實希望看到一個沒有美日軍事存在的獨立琉球。

日議員：確信中國已在沖繩活動

日本保守黨眾議員嶋田陽一向每日電訊報表示：「我確信中國已在沖繩活動，試圖影響輿論和官員。」報導也提及，沖繩縣知事玉城丹尼過於輕信中國的友好姿態。玉城丹尼前年七月訪問中國，並接受環球時報採訪，呼籲加強與中國的文化和教育聯繫，並公開反對日本政府在沖繩加強防禦，其立場與日本中央政府相左。嶋田洋一認為，若讓沖繩獨立運動人士得逞，沖繩恐淪為中國的附庸國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法