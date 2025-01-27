南韓總統首例 尹錫悅內亂罪起訴

南韓總統尹錫悅（左3）26日遭檢方以內亂罪嫌正式拘留起訴，若法院批准，最長可被拘留6個月。圖為尹錫悅23日出席憲法法院彈劾審判聽證會。（法新社）

2025/01/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓檢察機構廿六日以涉嫌帶頭發動內亂為由，正式對總統尹錫悅提起拘留起訴，這也是南韓憲政史上首次有在任總統遭到拘留起訴，正好在尹錫悅的羈押令即將在廿七日屆滿前夕。只要法院批准，尹錫悅將被正式逮捕，並被拘留最多六個月。

法院今將決定是否續押

尹錫悅因去年十二月三日緊急戒嚴事件遭國會彈劾停職，並被以內亂、濫權等控罪接受調查，本月十五日被逮捕後，由負責統整調查的高級公職人員犯罪調查處（公調處）將本案移交南韓檢察廳，但檢方向首爾中央地方法院聲請延長羈押兩度遭駁回後，必須在廿七日羈押令屆滿前，決定是否對尹錫悅提起拘留起訴或予以釋放。

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據了解，檢方原本希望延長羈押，以便在農曆新年期間赴首爾拘留所對尹錫悅進行面對面審訊，但法院駁回讓計畫泡湯，也讓檢方面臨僅能依據目前手邊證據進入審判程序的壓力。

檢察總長沈雨廷廿六日一早召開全國檢察長會議，在與大檢察廳次長、部長、全國高等檢察廳和地方檢察廳檢察長討論後，決定根據「緊急戒嚴特別偵查本部」調查其他嫌疑人所獲證據、警方移交的辦案資料等，以涉嫌帶頭發動內亂為由，直接對尹錫悅提起拘留起訴，而濫用職權罪屬現任總統免於被起訴的特權範圍，未被列入指控對象。檢方表示，法院駁回延長羈押的決定令人費解，導致檢方無法對被告進行補充調查；他們對尹錫悅提出公訴，是因為「對銷毀證據的擔憂仍未解決」。

罪成至少判無期徒刑

尹錫悅及其律師日前在憲法法院彈劾審判聽證會上表示，他從未打算全面實施戒嚴令，只是將這些措施當作打破政治僵局的警告。在刑事訴訟進行之際，憲法法院將在國會通過彈劾的一八○天內，決定是要罷免尹錫悅或恢復其總統職權。若尹錫悅確定下台，南韓將在六十天內舉行總統選舉。內亂是南韓總統不具豁免權的少數刑事控罪之一，罪成可被判處無期徒刑或死刑。

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