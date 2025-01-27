川普主張清空加薩走廊

以軍廿六日以哈瑪斯違背停戰協議，未釋放一名以國婦女人質為由，封鎖加薩中部的納札林走廊，導致數萬名巴勒斯坦民眾被阻擋在以軍關卡前，無法北返家園。（路透）

2025/01/27 05:30

盼約旦、埃及等鄰國能接收更多巴勒斯坦難民

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普廿五日在空軍一號上與媒體談論加薩議題，表明盼約旦、埃及和其他阿拉伯國家能夠接收更多來自戰地的巴勒斯坦難民，以便「清空加薩」。

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川普在與媒體廿分鐘的問答環節中透露，當日已和約旦國王阿布杜拉二世通電，讚賞該國接收巴勒斯坦難民的成果，並向對方說，「我會樂見您承擔更多，因為我正在檢視整個加薩的現狀，完全是一團混亂」。據聯合國統計，約旦已收容約二三○萬巴勒斯坦難民。

川普接著在廿六日和埃及總統塞西通話，傳達相同想法。塞西先前已反對任何使加薩巴勒斯坦人進入西奈沙漠的強迫式移居，警告此舉將危害埃及與以色列在一九七九年簽署的和平條約。

川普形容，加薩已成斷垣殘壁，「一切幾乎破壞殆盡，人們正在那裡死去」、「因此，我寧願讓一些阿拉伯國家參與其中，在不同的國家建造住所。在那些地方，他們或許能夠換個方式安詳生活」。川普向媒體舉出的數字為一五○萬人，稱移居時間可以是短期或長期，「數個世紀以來，那個地區歷經了許多衝突。我不曉得，總是得有所作為」。

和美國以往支持以巴並存不同調

川普的言論似乎違背了美國數十年來的外交政策，美國長期以來一直強調以巴並存的兩國方案。任何推動巴勒斯坦人離開加薩的主張都具有高度政治敏感性，因為許多巴勒斯坦人擔心一旦離去，以色列將不會再允許他們返回家園。加薩兩百多萬人口中的絕大多數，在前年十月七日以色列與哈瑪斯戰爭爆發後離家逃難，期間超過四．七萬巴勒斯坦人喪命。

被川普點名的埃及和約旦因顧慮大量難民湧入恐使國家陷入不穩，至今仍拒絕接收加薩難民，主張讓加薩居民在原地重建，拜登政府立場亦同。

對於川普「清空加薩」的主張，極右派的以色列財政部長史莫崔赫表示歡迎，強調會和總理納坦雅胡及內閣努力，確保有能夠盡快執行川普構想的行動計劃。

然而，哈瑪斯政治局成員奈姆則表明反對川普的加薩清空方案，「即使它們在重建的幌子下看似善意」，巴人「不會接受川普關於離開家園的任何建議或解決方​​案」。哈瑪斯的盟友伊斯蘭聖戰組織痛批川普的構想「可悲」，「鼓勵戰爭罪和反人類罪，強迫我們的人民離開自己的土地」。

以色列廿六日以哈瑪斯違背停戰協議，沒有釋放一名叫耶胡德的女性人質為由，封鎖了加薩走廊中部的那札林走廊，導致數萬名巴勒斯坦人被封鎖在以軍軍事據點前，無法回到北部的家園。

對此，哈瑪斯表示，耶胡德會在二月一日的第三次換俘中獲釋。

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