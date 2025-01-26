川普為格陵蘭 火爆通話丹麥總理

美國總統川普為了格陵蘭，與丹麥總理佛瑞德里克森在通話時爆發爭執。圖為美國太空軍在格陵蘭的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。（路透檔案照）

2025/01/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕在中國與俄羅斯對北極地區投入大量資源之際，美國總統川普對丹麥自治領地格陵蘭展現的興趣，在第二任期更加露骨，甚至引發與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）的爭執。英國「金融時報」披露，川普與佛瑞德里克森上週進行的通話火藥味十足，歐洲官員形容這是一次相當負面的溝通。

川普在就任前的十五日已與佛瑞德里克森通話四十五分鐘。佛瑞德里克森表示，即使美國興趣濃厚，做為丹麥王國自治區的格陵蘭是非賣品。金融時報以「火爆」字眼描述兩人在格陵蘭議題上針鋒相對，並引述五名前任和現任歐洲官員說法，描述兩人對話「非常負面」。

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官員指出，即使佛瑞德里克森表達在軍事基地和礦物資源探勘上，願意與美國進一步合作，川普仍因對方堅稱格蘭陵為非賣品而變得咄咄逼人，甚至以關稅之類的手段加以要脅，「此前很難認真看待這件事（指川普奪取格陵蘭）。但我現在認為，這確實具有非常嚴重的潛在危險性」。

外長與魯比歐通話 未談北極問題

許多歐洲官員原以為，川普以國安為由試圖奪取格陵蘭的主張，是企圖在北約（NATO）領土掌握更多影響力的談判手法，但川普與佛瑞德里克森的前述通話，已在某種程度上讓這類想像破滅，加深盟友對川普主政下跨大西洋關係前景的擔憂。

知情人士認為，川普政府奪取格蘭陵的意圖相當明確，「丹麥為了這件事情完全亂了方寸」。對此，丹麥總理辦公室回應，不認可匿名消息來源對兩國領袖通話的解讀。

不過，丹麥外交部廿四日聲明，外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）與美國國務卿魯比歐進行一次良好且具建設性的廿分鐘通話，討論烏克蘭、歐洲安全等議題。儘管並未論及北極安全，但同意將在日後與美國和格陵蘭三方共同商討。

歐盟軍事委員會主席布里格（Robert Brieger）則在接受德國「世界報」訪問時，提出歐洲國家派兵駐守格陵蘭的構想，「以我的觀點，考慮未來在格陵蘭部署歐洲部隊完全合乎情理」。但他也坦言，此舉恐引發與俄羅斯，甚至中國的潛在對立關係。

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