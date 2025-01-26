范斯投關鍵票 美國新防長驚險過關

美國國防部長提名人赫格塞斯24日在聯邦參議院的任命表決中，憑藉兼任參院議長的副總統范斯投下關鍵贊成票，才驚險過關。（法新社檔案照）

2025/01/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國聯邦參議院廿四日就國防部長人事案進行表決，面對品行與管理能力備受質疑的四十四歲被提名人赫格塞斯（Pete Hegseth），居多數地位的共和黨有三名議員倒戈，導致出現五十票贊成、五十票反對的平局，最後在兼任參院議長的副總統范斯投下關鍵贊成票，赫格塞斯才驚險過關。

這是美國史上第二次靠副總統出馬才過關的閣員任命案，上回是二○一七年戴弗斯（Betsy DeVos）任教育部長案，也是川普第一次主政時期所創先例。

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共一百席的參院目前由共和黨掌握五十三席，但穆考斯基、柯林斯和本月初才卸下參院共和黨領袖的麥康奈等三人投反對票。川普得知赫格塞斯過關後表示，「我們有一位偉大的國防部長，我們非常高興」。麥康奈認為，赫格塞斯未能證明自身有能力有效管理組織龐大複雜的國防部，也「沒考慮到」工作現實，「光是渴望成為『變革推手』是不夠的」。

赫格塞斯挺台 私德爭議多

民主黨參議員墨菲也表示，很少有川普提名人「像赫格塞斯那樣危險且嚴重不合格」。美聯社指出，國防部長是高度曝光的職位，被提名人過去通常獲得兩黨廣泛支持，赫格塞斯的爭議並不尋常，由此可衡量川普在國會推進其權力，以及發起文化戰爭的影響力。德州大學奧斯汀分校歷史學教授蘇里更直言，「我們以前未有過像赫格塞斯這樣的國防部長」。

赫格塞斯在參院的任命聽證會上表示，中國是美國國家安全面臨的重大挑戰，一旦他擔任防長，將檢視美國在印太地區的軍力部署，致力於遏制中國擴張，同時透過堅持台灣關係法、美中三個聯合公報及對台「六項保證」等長期政策，維護台海和平穩定，防止各方發生誤判。

赫格塞斯曾加入陸軍國民兵、當節目主持人，承諾上任後為國防部帶來重大變革與「戰士文化」，但他的資歷、品行和對女性參與戰鬥的看法遭到嚴重質疑。他也被控曾性侵一名女子，還有酗酒問題及在退伍軍人組織中財務管理不當，上週又傳出前姻親爆指控他曾對第二任妻子施暴。

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