藍白大砍國防預算 外媒︰不合時宜

立法院國民黨團提案將潛艦國造第三階段後續艦籌建的20億元凍結50％，宣稱將待「海鯤號」潛艦完成海測且通過後，向立院院會進行專案報告，經同意後始得動支。（台船提供）

2025/01/26 05:30

經濟學人:癱瘓台灣政府 正中北京下懷

〔國際新聞中心／綜合報導〕台灣立法院大幅刪減國防預算引發國際關注，包括美國有線電視新聞網（CNN）、英國「經濟學人」（The Economist）和法國「世界報」（Le Monde）均對此表達關切。世界報廿四日指出，面對中國入侵威脅，台灣削減國防預算的時機「不合時宜」，且國內政治無視國際脈絡，恐使國際社會質疑台灣自衛決心。經濟學人更直指，台灣朝野對立造成內耗，有癱瘓政府的可能，正中北京當局下懷。

世界報︰國際恐質疑台灣自衛決心

世界報以「儘管面臨中國入侵威脅和川普施壓，台灣仍削減國防預算」為題指出，美國總統川普在競選期間，不斷敦促盟友增加軍事開支，包括台灣「應該為其防衛支付費用」。在今年原本的預算提案中，台灣國防預算佔國內生產毛額（GDP）的二‧四五％，但美國新任國防部副部長柯伯吉（Elbridge Colby）呼籲，台灣應提高國防支出至GDP的五％。

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即使面對北京強化軍事威脅，立法院仍凍結軍隊現代化的重要部分資金，包括今年潛艦開發重要計畫的一半預算。與此同時，台灣政府計畫在西部建設無人機生產工業園區的卅％資金也遭凍結。此外，軍隊宣傳預算六十％被削減，恐影響台灣應對北京資訊戰的能力。

台灣政府擔憂，刪減國防預算將對外傳遞錯誤訊息，無論是對企圖發動武力攻台的中國，還是對美國新政府。經濟學人指出，正當台灣政府想要向川普證明，身為美國盟邦，台灣盡其本分強化對抗中國的自衛能力之際，立法院卻在川普就職短短幾小時後凍結部分關鍵國防預算，出現或許是最令人不安的發展。中央研究院政治學研究所助研究員顏維婷向CNN表示，台灣內部政治紛爭阻礙台灣向川普團隊釋出一致訊息，即台灣認真看待國防，值得美國繼續支持。

儘管有軍事分析家堅稱，立法院終究會通過增加國防開支，但傷害已經造成，畢竟川普長期抱怨台灣在美國國防擔保下不勞而獲，很難想像有比這更糟糕的方式開啟與華府新政府的關係。報導引述美國北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）所言，台灣當前的亂局，正中北京政府下懷。

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