與王毅首次通話 魯比歐嚴重關切中國對台脅迫

美國新任國務卿魯比歐，嚴正關切中國對台灣及在南海的脅迫行動。（路透檔案照）

2025/01/26 05:30

〔編譯林家宇、記者方瑋立／綜合報導〕美國國務卿魯比歐廿四日與中國外交部長王毅通話，雙方在台灣議題上互不相讓，會後各自發布的聲明更有明顯出入。據美國國務院說法，魯比歐嚴重關切中國對台灣及在南海的脅迫行動；中國外交部則說，美方不支持台灣獨立，希望魯比歐在美中關係發展上「好自為之」。

會後雙方聲明 各說各話

這是川普就任美國總統以來，兩國外交首長首度通話。美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）發布聲明指出，魯比歐向王毅表明，川普政府追求推進美國利益、以美國人民為優先的美中關係，「國務卿也強調美國對區域盟友的承諾，以及嚴重關切中國對台灣和在南海的脅迫行動」。

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外交部昨對此表示歡迎與肯定，並期待未來在台美關係堅實友好的基礎上，進一步強化與川普政府合作，持續展現自我防衛的決心，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。

中國外交部聲明，王毅向魯比歐闡述中方在台灣議題上的原則立場，要求美方務必「慎重」處理，「我們絕不允許把台灣從中國分裂出去」，華府絕對不能背棄「一個中國政策」的承諾。中國外交部還聲稱，魯比歐向王毅表示：「美方不支持台灣獨立，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決」，但美國國務院新聞稿無此陳述。

王毅要魯比歐「好自為之」

王毅還向兩度遭中國制裁的魯比歐表示，「希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用」。但在中國外交部的英文版聲明中，「好自為之」改為語調較為平和的「相應行事」（act accordingly）。

在聯邦參議院的任命聽證會上，魯比歐強烈支持「豪豬戰略」，誓言透過加強對台支持建立嚇阻態勢，促使中國打消侵台念頭。

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