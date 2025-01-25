菲水面作戰支隊啟航 強化南海抗中

在菲律賓與中國於南海的緊張局勢加劇之際，菲律賓國家安全顧問安約（左）和海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（右）24日在馬尼拉召開記者會，介紹一部旨在聲張南海主權的漫畫「胡恩老師說故事」（The Stories of Teacher Jun），希望強化菲國民眾的愛國主義，「尤其是在我們面對中國侵略之際」。（路透）

2025/01/25 05:30

控中破壞南海環境 訴諸國際評議

〔編譯周虹汶／綜合報導〕菲律賓海軍發言人阿爾科斯廿二日宣布，菲國將成立「水面作戰支隊」（SAG），加強在南海主權爭議海域的巡邏任務，取代當前單一船艦的「孤狼」模式，使執勤範圍得以擴大，有助加強專屬經濟區（EEZ）等海域的防禦與嚇阻能力。專家認為，菲國開始在規模和數量上展現對抗中國「灰色地帶」作戰的企圖心，但也警告此舉恐將耗盡菲國資源，並暴露防禦漏洞，短期內仍有賴與美國等盟邦加強合作。

取代當前單一船艦「孤狼」模式

與此同時，菲律賓司法部長芮慕拉證實，針對中國引用「九段線」聲索南海主權，繼菲國前總統艾奎諾三世在位時提請海牙常設仲裁法院（PCA）做出有利菲國的判決，菲國也即將就中國造成南海環境破壞一事，訴諸國際評議做出決定。

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香港南華早報廿四日報導，巴黎第九大學助理教授萊沃指出，菲國海軍艦艇先前「孤狼」部署時，由於艦艇和人員資源有限，導致任務零碎化，即使經常被派往特定地區執行任務、尤其是黃岩島或南沙群島等熱點地區，但在整個海域持續巡邏的能力有限，好處則是可快速部署船艦應對特定威脅，而無需協調多艘船艦的後勤複雜性。

然而，水面作戰支隊構想可能導致菲國戰略性較弱的某些地區巡邏不足，船艦編隊巡邏也可能更容易遭到針對性攻擊。

美國退役空軍上校雷鮑威爾也同意萊沃看法，直指菲律賓海軍規模太小，憑一己之力不足以保衛南海，馬尼拉短期內還是需要依靠美國，以及持續發展的國際安全網絡來加強防禦，而建立一支足以保障其水域安全的海軍力量，乃是長期計畫，需要長達數十年的國家政治承諾。

但阿爾科斯強調，SAG和菲國去年實施的新戰略「全面群島防衛概念」（CADC）一致，菲國多數近海戰鬥艦艇也具備反潛戰力，看好SAG未來參與和美國海軍的「海上合作活動」，包括年度「肩並肩」聯合演習。

菲律賓與美國簽署「共同防禦條約」（MDT）及「加強國防合作協議」（EDCA），美國多年來一直以舉行聯合軍事演習、軍艦巡航及提供情報等方式，協助菲律賓對抗中國在南海擴張。菲國國防部長鐵歐多洛廿三日表示，預期菲美關係的動能將會延續，兩國不僅在強化雙邊關係，同時也在和日本、澳洲等國打造新的多邊「安全生態圈」。

至於路透廿三日透過衛星影像指出，美軍在菲國部署的「泰風」中程飛彈發射系統已於今年初撤離，菲國國家安全顧問安約廿四日強調絕無此事，該系統「目前」還在菲國海岸。菲律賓軍方也重申，泰風系統在當地的部署，符合菲美兩國長期防衛關係。

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