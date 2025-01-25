川普命令 甘迺迪遇刺案限期解密

前美國總統約翰．甘迺迪1963年11月22日在德州達拉斯遇刺身亡，60多年來各種陰謀論始終不斷。（美聯社檔案照）

2025/01/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普廿三日簽署行政命令，要求國家情報首長辦公室和司法部等相關部門，在十五天內公布已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺的政府檔案解密計畫，並於四十五天內公布已故前參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy），以及已故民權領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）遇刺的解密計畫，稱此舉符合公共利益，美國民眾有權知道真相。

甘迺迪弟、金恩檔案 也將公開

川普去年競選期間即承諾，將公開有關約翰．甘迺迪一九六三年十一月廿二日在德州達拉斯遇刺的最後一批政府機密檔案。一九九二年通過的「約翰．甘迺迪總統遇刺資料收集法」明定，二○一七年底前須公開所有檔案，除非總統可證明有延長保密的必要。川普原本在首任就打算解密，但最後採納中央情報局（CIA）和聯邦調查局（FBI）意見，基於國家安全而保留部分檔案。拜登二二年解密一批檔案後，九十七％、約五百萬頁的檔案皆已公開，僅餘約數千份。

請繼續往下閱讀...

川普透過行政命令指出，相關部門須在十五天內提交約翰．甘迺迪遇刺事件解密計畫，並在四十五天內提交其胞弟羅勃．甘迺迪和金恩博士解密計畫，「這是一件大事，他們的家人和美國民眾有權知道透明的資訊與真相。為了國家利益，必須公開與這些刺殺事件相關的所有紀錄，不再拖延」。

三案雖破案 外界認疑點重重

約翰．甘迺迪遇刺後，前陸戰隊神槍手歐斯華（Lee Harvey Oswald）迅速被捕，但在移監時遭夜店老闆魯比（Jack Ruby）槍殺身亡。負責調查的「華倫委員會」認定歐斯華單獨犯案，但未能確定犯案動機。有陰謀論指向與美國冷戰對手蘇聯、古巴，以及黑手黨謀殺、時任副總統詹森的篡位陰謀有關。

羅勃．甘迺迪一九六八年六月五日在洛杉磯一家飯店，為角逐民主黨總統候選人提名造勢時中槍身亡，兇手席漢（Sirhan Sirhan）目前仍在服刑，但全案疑點頗多，外界質疑另有凶手。馬丁路德金恩則於同年四月四日在田納西州曼菲斯一家汽車旅館陽台，遭種族隔離擁護者厄爾雷（James Earl Ray）殺害，厄爾雷被判刑九十九年，一九九八年因病逝世。本案被認為涉及更大的陰謀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法