北京灰帶戰略 南韓也是苦主

南韓情報機構最近發現，中國擅自在黃海（韓稱西海）設置大型移動式鋼構造物。圖為南韓海軍護衛艦「大邱號」等船艦在黃海舉行例行演習。（歐新社檔案照）

2025/01/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓朝鮮日報披露，南韓和中國在二○○一年簽訂「中韓漁業協定」，劃定應彼此尊重的「暫定措施水域」，繼二二年四月和去年春天陸續出現中國試圖違規設置「大規模構造物」後，南韓情報機構上月透過偵察衛星，發現中方最近又重啟相關工程。專家警告，中國趁南韓總統尹錫悅引發戒嚴風波、導致政局動盪加劇之際故技重施，有利於中方日後將其主權主張常態化，正是中國在南海的「灰色地帶戰略」翻版。

暫定措施水域蓋建物 最近又重啟工程

「暫定措施水域」為韓中兩國在黃海（韓稱西海）的專屬經濟區（EEZ）發生重疊、沒有劃定「海洋邊界線」的敏感水域；據報導，除了漁業行為外，禁止設置設施物和開發地下資源等行為。但中國去年四至五月間試圖在附近設置兩座大規模構造物，於南韓抗議下一度歇手，南韓情報機構最近發現中方又設置一座直徑五十公尺、高五十公尺以上的大型移動式鋼構造物。據南韓政府所知，中方準備建造十二座類似構造物。

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「美國之音」（VOA）指出，灰色地帶戰術透過準軍事脅迫，模糊合法與非法之間的界線，目的是隨著時間推移削弱對手；中方手段包括建造人工島嶼和侵入行動，以投射軍力和控制海上航線。美國威斯康辛大學亞太安全事務專家羅里格指出，中國將黃海視為自身安全的關鍵區域，是進入中國內陸的可能門戶，這些構造物日後恐有軍事用途。

羅里格強調，灰色地帶戰略的目標是「緩慢地迫使目標國家接受該區域的新常態」，中方最近的行動很可能與此有關，呼籲南韓必須確保這種情景不會發生，方式是繼續申明己方立場，並堅持透過談判解決這些水域的劃界問題。

報導指出，中國無視菲律賓、越南等國抗議，在南海持續擴張勢力，已使南海成為亞洲火藥庫，最初也是「從擅自設置構造物開始」，而如今「軍事基地化工作進入收尾階段」，南韓應引以為鑑。中國和日本之間的東海亦同，中國陸續架設天然氣鑽井與浮標等，與日本產生摩擦。美國智庫「布魯金斯學會」韓朝基金會主席呂寅曄認為，中國可能正在測試南韓在海洋主張爭議上的政治決心。

亞太戰略中心（CAPS）副總裁麥克斯威爾（David Maxwell）也認為，中國將其構造物存在常態化，俾便宣稱當地為其主權領海，可能會影響南韓和美國的海軍行動。

南韓「峨山政策研究院」研究委員李東奎另指出，除設置構造物外，中國還在該地區展開軍事訓練，毫不掩飾企圖實際支配西海的野心，爭取日後與南韓談判的優勢。

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