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    已死逾千人 北韓兵力軍火再援俄

    北韓被俘虜士兵（法新社檔案照）

    北韓被俘虜士兵（法新社檔案照）

    2025/01/25 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕針對北韓輸送武器和兵員協助俄羅斯在烏克蘭作戰，「華盛頓郵報」報導，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）指出，北韓不僅輸送上萬名兵力援助俄羅斯，還提供大量火砲、火箭系統打擊烏軍；南韓聯合參謀本部（聯參）研判，北韓正準備派遣更多部隊投入烏俄戰爭。

    布達諾夫在美國軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）廿二日發布的訪問中披露，平壤已向莫斯科軍援約一二○座一七○公釐口徑自走砲，和一二○組二四○公釐多管火箭砲。由於北韓擁有大量這類火砲系統，預料未來向俄國交付的武器數量將有增無減。

    俄羅斯軍事部落格「Rybar」發布的影像證實，受偽裝保護的北韓多管火箭系統在俄境內運送，還有數種其他類型的武器正從北韓進入俄國。布達諾夫推測，這些武器包括一五○枚以上的「KN-23」短程彈道飛彈。北韓已在去年援助一四八枚該型飛彈。

    烏軍︰北韓部隊3成被殲

    布達諾夫表示，北韓派遣的部隊約一．二萬人，其中三成遭到殲滅。美方則估計約一二○○人陣亡。烏克蘭總統澤倫斯基十一日宣布，首度有北韓士兵被俘虜，指稱俄軍和其他北韓軍人通常會處決傷兵，來抹除任何北韓參與對烏作戰的證據。南韓聯參廿四日聲明，在北韓派兵投入烏俄戰爭四個月後，即使有數起人員傷亡和戰俘案例，推測北韓正在加速推動後續措施，準備派遣更多部隊投入戰場，但未說明平壤當局可能採取哪些後續措施。

    美國總統川普廿三日接受「福斯新聞」專訪時，被問及是否有意與北韓領袖金正恩接觸；川普回答，「是的，我會。他（金正恩）喜歡我」。川普在首次總統任期，曾分別於二○一八、一九年兩度與金正恩會晤。俄國總統普廷則在去年六月訪問平壤，與金正恩簽署包括共同防禦協議的「全面戰略夥伴關係條約」，兩國之間的合作不斷升級。

    基輔當局在表達準備好談判終戰協議的同時，推動中的募兵改制也進入最後階段。美聯社報導，烏克蘭正在探尋新的招募選項，包括財務激勵、明確的訓練保證，以及確保士兵與指揮官之間的溝通措施等，目標是吸引目前免除動員的十八至廿五歲青年從軍。

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