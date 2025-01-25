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    川普促中國 施壓普廷停戰

    川普23日在世界經濟論壇視訊談話中重申，希望儘快與普廷會面，促成終結烏克蘭戰爭的協議。（歐新社）

    川普23日在世界經濟論壇視訊談話中重申，希望儘快與普廷會面，促成終結烏克蘭戰爭的協議。（歐新社）

    2025/01/25 05:30

    再批北約 要求成員國負擔更多防務費用

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普廿三日再度對北大西洋公約組織（NATO）喊話，重申北約成員國應承擔更多防務費用，提撥國內生產毛額（GDP）的五％做為國防開支，「我們在保護他們，他們卻沒有保護我們」。川普同日稍早在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的視訊談話中表示，期盼中國能夠向俄羅斯總統普廷施加壓力，與烏克蘭達成停戰協議。克里姆林宮廿四日回應，普廷已準備好與川普對話，正等待華府釋出相關「訊號」。

    克宮︰普廷準備好與川普對話

    川普在橢圓辦公室簽署行政命令時向記者表示，他不確定美國是否應該繼續向北約挹注資源，「他們應該把支出從二％提高到五％」。北約二○二四年資料顯示，卅二個成員國約卅五億美元年度支出中，美國貢獻十五．八％，與德國並列為北約經費最大來源。但目前沒有任何北約成員國達到國防開支佔GDP的五％，包括美國。

    美國國務院聲明表示，國務卿魯比歐廿二日與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤，強調美方對北約盟友的承諾，但也商討盟友具備充足防衛能力，與共同承擔開支的重要性。北約成員國官員和分析家認為，北約不會對川普主張大幅增加軍事開支照單全收，但可能同意提高已有十年之久的GDP二％目標。

    路透報導，GDP五％國防開支對絕大部分北約成員國來說，無論在政治或經濟上都難以達成，但在預定六月於荷蘭海牙舉行的北約峰會中，基於俄國可能攻擊北約和川普的要求，可能會同意將國防開支提高到GDP的三％。然而，由於有八國連二％的目標都無法達成，三％對多數國家來說仍是沉重負擔。

    就任後首次對國際發表演說

    川普在同日稍早的世界經濟論壇視訊談話中也重申，希望儘快與普廷會面，促成終結烏克蘭戰爭的協議，並表達裁減核武的立場，聲稱將獲得中俄兩國支持。這是川普就任後首次對國際社會發表公開演說。川普提及中國在烏俄情勢上具有高度影響力，期盼北京介入調停。被問及戰爭是否能在明年之前結束，川普回應，「你們得去問俄羅斯，烏克蘭準備好要協商」。

    川普還說，他會要求沙烏地阿拉伯與石油輸出國家組織（OPEC）降低石油價格，一旦油價下跌，烏克蘭戰爭就會立即結束，因為俄羅斯利用銷售廉價石油支持其戰爭機器，這些產油國在某種程度上「要負很大的責任」。

    彭博分析，川普將注意力置於俄羅斯而非烏克蘭，可能令克里姆林宮對自身影響川普政府的能力感到憂心。加上華府試圖招攬北京聯手，對於大幅依賴中國抵銷西方制裁影響力的莫斯科來說，也將引發不安情緒。

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