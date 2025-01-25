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    川普：有信心阻中國入侵台灣 強調關稅將是達成協議關鍵

    美國總統川普在重返白宮後首次專訪中表示，他有信心與中國國家主席習近平透過談判達成協議，阻止中國入侵台灣，其中關鍵在於關稅。（法新社檔案照）

    美國總統川普在重返白宮後首次專訪中表示，他有信心與中國國家主席習近平透過談判達成協議，阻止中國入侵台灣，其中關鍵在於關稅。（法新社檔案照）

    2025/01/25 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在重返白宮後首次專訪中表示，他有信心與中國國家主席習近平透過談判達成協議，阻止中國入侵台灣，其中關鍵在於關稅，「我們有他們想要的東西，我們有一桶金（a pot of gold）」。

    指習近平野心勃勃 但「我們有他們想要的東西」

    川普上任後的首次專訪由「福斯新聞」政論節目主持人漢尼提進行，並在廿三日播出第二部分。在中國及台灣問題方面，川普將中國描述為「非常野心勃勃的國家」，習近平則是「非常野心勃勃的人」，但美國處於一個可以阻止中國擴張領土的有利位置。在被問到是否會針對台灣與貿易議題和習近平達成協議時，川普直言：「我做得到，因為我們有他們想要的東西。我們有一桶金」。

    川普解釋，關稅將是他與中國達成協議的關鍵，「我們對中國掌握一項非常強大的力量，那就是關稅。他們不想被課徵高關稅，我也不想使用這個手段，但這個手段對於對付中國是一項強大的力量」。川普進一步抨擊剛卸任的拜登政府實施「愚蠢的貿易政策」，導致去年美國讓中國賺走一兆美元（約卅二．七兆台幣），「中國從美國手中賺了不少錢，並用這筆錢打造軍隊」。

    川普也透露，他在就任前夕與習近平的通話氣氛「友好」，稱此為一次「非常好的談話」。川普還說，兩人此前也曾進行其他溝通，而且他在第一個總統任期內與習近平「關係非常好」。

    在談到美國另一個主要對手伊朗時，川普直言情況完全不同，因為與伊朗的協議攸關宗教，「非常危險」。川普並未透露是否可能先發制人打擊伊朗核設施，但重申絕不允許伊朗擁核，以防其他國家跟進。

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