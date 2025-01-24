川普邊境增兵1500人 解決非法移民

美國總統川普簽署行政命令，增派1500名現役軍人前往美國和墨西哥邊境，協助管制非法移民入境，使當地部署的現役部隊總數增至約4000人。（路透檔案照）

2025/01/24 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普就任後，將邊境安全與移民管制列為最優先要務。白宮廿二日宣布，川普簽署行政命令，增派一五○○名現役軍人前往美國和墨西哥邊境，使當地部署的現役部隊總數增至約四千人左右。

美墨邊境部隊達約4千人

川普在上任首日便宣布大規模打擊移民行動，並發布美國南部邊境進入國家緊急狀態等一連串公告，目的是大幅減少進入美國的非法移民。美國移民暨海關執法局（ICE）近日已逮捕逾四六○名非法移民，其中不乏有犯罪紀錄者，罪行包括性侵害、家暴，以及毒品和武器犯罪等。

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五角大廈官員表示，增派的兵力包括一千名陸軍人員和五百名陸戰隊員。代理國防部長賽爾塞斯表示，國防部「將提供軍方空運，以支援國土安全部驅逐加州聖地牙哥和德州艾爾帕索兩地超過五千名非法外籍人士。」

與此同時，共和黨主導的國會廿二日也批准一項擴大對外國犯罪嫌疑人的審前監禁法案「萊肯．萊里法案」（Laken Riley Act），讓川普在打擊非法移民的承諾上取得初步勝利。該法案是以已故時年僅廿二歲的女學生萊肯．萊里為名，她在二○二四年二月遭一名因入店行竊而被通緝的廿六歲委內瑞拉無證移民伊巴拉（Jose Antonio Ibarra）殺害。

萊肯．萊里法案要求拘留並驅逐遭控竊盜相關罪名的無證移民。去年十一月大選後，共和黨奪回聯邦參議院控制權，對該法案做出調整，將強制拘留範圍擴大到「導致死亡或嚴重身體傷害的犯罪」。參院日前以六十四票贊成、卅五票反對通過該法案，眾院也在四十六名民主黨議員投票支持下，輕鬆過關，將成為川普簽署成為法律的首項立法。

此外，美國司法部代理副部長波維（Emil Bove）在一份備忘錄中警告，地方和州政府若不配合川普的移民政策，包括承諾驅逐數百萬無證移民，將會遭到起訴。司法部新成立的「庇護城市執法工作小組」將調查「與行政部門移民措施不一致的州和地方法律、政策與活動，並在適當情況下，採取法律行動挑戰此類法律」。美國多個由民主黨控制的「庇護城市」限制與聯邦移民部門合作。

然而，美國國務院一份備忘錄顯示，將暫緩接收原已獲批准入境美國的外國難民。國務院要求聯合國機構「國際移民組織」（IOM）勿將難民轉移到中轉中心，表示已全面暫停處理相關案件，但已經抵美的難民可繼續接受應有的服務。

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