與那國島部署飛彈部隊 迫在眉睫

日本防衛大臣中谷元21日至22日走訪石垣島和與那國島的自衛隊駐屯地。日本陸上自衛隊8年前在與那國島部署規模約160人的沿岸監視部隊，就近監視行經的船舶。（路透檔案照）

2025/01/24 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕日本防衛大臣中谷元廿二日視察距離台灣最近的沖繩縣先島群島，爭取居民支持與那國島部署飛彈部隊的計畫。由於中國加強對台灣軍事施壓，讓西南離島的居民憂心忡忡，中谷表示，強化西南地區的防衛體制，是迫在眉睫的課題，將實施必要的設備整備，並強化居民的避難疏散制度。

日防相親訪爭取支持

中谷廿一日至廿二日走訪先島群島的石垣島和與那國島的自衛隊駐屯地。先島群島鄰近台灣，在「台灣有事」危機下，日本政府將防衛重點移向西南離島，八年前在與那國島部署規模約一六○人的沿岸監視部隊，就近監視行經的船舶，宮古島和石垣島也先後部署警備與飛彈部隊。

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與那國島距離台灣僅約一一○公里，中國與俄羅斯近期在石垣島和與那國島周圍動作頻頻，中國航空母艦「遼寧號」和俄羅斯潛艦去年首次駛入與那國島鄰接區，讓當地居民對台灣有事充滿危機感。

防衛省去年在與那國島增加部署約四十人規模的電子戰部隊，負責收集並干擾對手的通訊設備和雷達電波，在與那國島駐屯地擴增後，未來還計畫新建射擊場和彈藥庫，並部署防空飛彈部隊。防衛省的目標是部署陸上自衛隊升級版的「03式中程地對空飛彈」（中SAM），以提高彈道飛彈的應對能力，目前正在辦理用地取得手續。

與那國島町日前舉行町長選舉，反基地陣營的前町長落敗下台。中谷與新任町長糸數健一舉行會談，尋求地方支持防空飛彈部隊的部署計畫。糸數表示「希望政府能好好做」，同時要求政府協助整備居民在有事之際避難用的防空壕設施。

中谷此行還訪問竹富町的竹富島和波照間島，這是日本防相第一次訪問這兩座離島。中谷強調，「感受到國境離島強烈的危機意識，希望我國的國防萬無一失」。

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