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    經濟制裁逼俄停戰 川普：參與國適用

    美國總統川普（右）22日揚言，若俄羅斯總統普廷（左）再不結束烏克蘭戰爭，將祭出新一波高額關稅等經濟制裁，「其他參與國」也可能適用，似乎暗指中國、北韓和伊朗。（路透檔案照）

    美國總統川普（右）22日揚言，若俄羅斯總統普廷（左）再不結束烏克蘭戰爭，將祭出新一波高額關稅等經濟制裁，「其他參與國」也可能適用，似乎暗指中國、北韓和伊朗。（路透檔案照）

    2025/01/24 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭即將屆滿三年，上任前矢言將迅速止戰的美國總統川普廿二日揚言，若俄國再不住手結束戰爭，將對俄方祭出新一波高額關稅等經濟制裁，「其他參與國」也可能適用，似乎暗指中國、北韓和伊朗。克里姆林宮廿三日回應，這番言論「了無新意」，但莫斯科已準備好與美方進行「互相尊重」的對話。

    俄羅斯和烏克蘭的戰事已演變為消耗戰，雙方均傷亡慘重。川普廿二日透過自家社群媒體「真實社群」強調，「我不想傷害俄羅斯。我愛俄國人民，而且一直與普廷總統保持非常好的關係」，即使俄國有激進左翼捏造的「騙局」，他也沒忘記俄國曾折損近六千萬條性命，協助美國贏得第二次世界大戰。然而，俄國如今經濟衰退，他準備「幫俄國一個大忙」，必須「現在安定下來，停止這場荒謬的戰爭！」

    川普聲稱，三年前若是總統，戰爭就不會開始，預言接下來情況「只會變得更糟」，「很快地，我就要別無選擇，只能針對俄國和其他參與國出售給美國的商品施加高稅負、關稅和制裁」，而且「簡單的方法總是比較好」，「是『達成協議』的時候了。不該再失去更多生命！」

    川普並未具體指明何國「參與」衝突、也未明確定義何謂「參與」。但他上任前後持續以關稅威脅墨西哥、加拿大和中國，試圖藉此達成阻止非法移民、類鴉片止痛劑「芬太尼」流入美國等非貿易目標。美國和俄國的貿易關係遠不及前述三大貿易夥伴，二○二一年自俄國進口總值約二九六億美元，到了去年一至十一月減至約廿九億美元。俄國石油產品及部分主要進口類別，也在前總統拜登過去三年對俄國銀行、國防、能源、科技等領域數千個實體實施嚴厲制裁後，全降至零。拜登任內還對供應俄國武器與零件的北韓、伊朗與中國實體實施制裁。

    軍事開支大 俄通膨加速

    路透獨家披露，俄國知情人士指出，普廷近來對俄國戰時經濟衰退感到憂心；部分俄國菁英認為，透過談判解決戰爭是可行方向。俄國雖因石油、天然氣和礦產出口，過去兩年仍能維持經濟成長，但因勞動力短缺、創紀錄軍事開支造成通貨膨脹加速，以及為因應通膨而採取高利率手段，導致俄國經濟緊繃。

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