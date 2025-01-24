美軍全球部署 將由歐洲轉向印太

達默建議削減美國陸軍規模，包括裁撤4個史崔克旅、6個步兵旅與2個航空旅。（取自美國陸軍臉書）

2025/01/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的國防顧問團隊逐漸成形，據美國軍事媒體「星條旗」（Stars and Stripes）報導，美國國防部廿一日宣布任命達默（Austin Dahmer）和貝萊斯─格林（Alexander Velez-Green）分別擔任國防部副助理部長、國防政策次長的高級顧問，兩人皆以對中國的鷹派立場聞名，主張調整美軍全球部署重心，從歐洲轉向印太以抗衡中國崛起。

國防新人事皆是對中鷹派

達默和貝萊斯─格林都與川普提名的國防政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）關係密切，若柯伯吉的提名獲參議院批准，三人將成為五角大廈主要戰略決策者，影響美軍未來全球部署，牽動美國的全球軍事戰略。

請繼續往下閱讀...

主張拒止戰略 嚇阻潛在對手

達默和柯伯吉都主張「拒止戰略」（strategy of denial），嚇阻潛在對手侵略。達默二○二三年為智庫「馬拉松倡議」（Marathon Initiative）撰寫的研究報告指出，拒止戰略旨在使潛在對手相信侵略將無法達成目標。為了在印太地區嚇阻中國對台灣、沖繩或菲律賓等地的侵略，達默認為，美國必須調整資源配置，並在其他地區承擔更多風險。

建議削減陸軍 強化海空軍

在國防預算不大幅增加的前提下，達默鎖定陸軍現役兵力和國民兵（National Guard），建議削減陸軍規模，包括裁撤四個史崔克旅（Stryker brigade）、六個步兵旅與兩個航空旅。部分陸軍地面車輛與航空現代化和採購計畫也應撤銷，並汰除空軍所有A-10C攻擊機。史崔克旅級戰鬥小組是美國陸軍為了因應世界各地強度不同的局部武裝衝突，建立能夠快速介入、高度資訊科技化的地面輕裝甲部隊。

此外，達默也建議大幅裁減國防部文職人員。前述報告指出，若要避免大幅裁軍，同時仍能達到五角大廈在太平洋地區的目標，國防部需要每年增加約十％預算。

整體而言，達默的報告建議每年減少約七百億美元的陸軍預算，加上其他支出削減，將可讓海、空軍各增加約四百億美元預算。前述措施所節省的開支，將能夠更快生產與儲備各種彈藥，提供給陸軍砲兵、「愛國者」飛彈部隊、海軍戰艦、潛艦和空軍長程轟炸機使用，以應對東亞潛在威脅。

不過，這份報告的建議會讓歐洲十多年來所倚靠的安全結構付出沉重代價，首先就是美國歐洲司令部的任務將被削減，旨在阻止俄羅斯侵略的「歐洲嚇阻倡議」（European Deterrence Initiative）將會大幅縮減、甚至完全取消。曾任職於保守派智庫「傳統基金會」的貝萊斯─格林與柯伯吉都認為，五角大廈資源過度分散，應優先考慮印太地區的戰略利益，主張歐洲盟友應承擔更多防務責任。

美國國防部宣布任命達默擔任副助理部長，他主張調整美軍全球部署重心，從歐洲轉向印太以抗衡中國崛起。（取自X平台@austinjdahmer）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法