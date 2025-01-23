捍衛出生公民權 民主黨22州槓川普

美國總統川普以「保護美國公民身分的意義和價值」為由，正式下令挑戰美國憲法第14條修正案第1款「出生於美國」即為「美國公民」的規定，引發多州和公民團體提告抗議。（路透）

2025/01/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上任前即矢言打擊非法移民及管制邊境的美國總統川普，廿日就職當天以「保護美國公民身分的意義和價值」為由，正式下令挑戰美國憲法第十四條修正案第一款「出生於美國」即為「美國公民」的規定，引發眾議，不到兩天就引發民權團體及多達廿二個民主黨主政州別，提出至少五起訴訟指控違憲。專家警告，川普終止「出生公民權」的計畫若真上路，將徹底改變一八六八年以來成型的重要原則與穩定根基。

一八六八年七月九日通過的美國憲法第十四條修正案第一款規定，「任何人，凡在合眾國出生或歸化合眾國並受其管轄者，均為合眾國及所居住之州的公民。任何州不得制定或執行任何剝奪合眾國公民特權或豁免權的法律」。例外狀況為他國外交使節或戰時佔領期間敵方，不屬美國管轄範圍，其子女即非美國公民。

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但川普強調，第十四條修正案「始終將在美國出生，但不『受其管轄』的人，排除在與生俱來的公民身分之外」，直指出生時父親並非美國公民或合法永久居民者，若其母親為非法居留或僅生產期間旅美當下身分合法，例如以免簽證計畫（VWP）入境或持學生、工作、旅遊簽證訪美者，皆屬「美國公民特權不會自動延伸」的族群。麻州總檢察長坎貝爾辦公室表示，每年將因此有逾十五萬名在美出生兒童無法取得美國公民資格，川普總統無權剝奪憲法權利。

《紐約時報》指出，憲法第十四條修正案保障無證移民子女的出生公民權，美國總統不能自行修改憲法；儘管川普尚未明說如何執行其計畫，但勢必在法庭上遭遇質疑。

目前已有民主黨主政的廿二個「藍州」、哥倫比亞特區、舊金山市，分別向聯邦第一巡迴上訴法院、華盛頓西區聯邦地區法院提告聲稱川普違憲，累計四案且可望增加；另有「美國公民自由聯盟」（ACLU）、拉丁裔移民援助組織「CASA」等移民組織、一名三月即將臨盆的準媽媽及孕婦團體，也聯合提訟。但訴訟進入最高法院後，由於九名大法官有六人是保守派、又其中三人為川普提名，法律專家認為最終未必判川普違憲。

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