特赦國會暴動犯 美6成民意不支持

2025/01/23 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任當天簽署行政命令，對約一五○○名參與二○二一年一月六日國會山莊暴動事件者，給予「完全赦免」，數百人廿一日獲釋。路透／易普索（Reuters/Ipsos）同日公布民調顯示，川普第二任期的開始，就獲得四十七％民眾支持，但也有近六成民眾認為，川普不應該赦免國會山莊暴動犯。

路透指出，這份民調廿、廿一日兩天，在網路訪問一○七七名美國成年人，比川普第一任內多數的民調支持度還高。第一任開局民調支持度為四十三％，上任第一年底小升到四十九％，經過二一年國會山莊暴動事件後，帶著僅卅四％的支持度卸任；第一任內支持度大多在四十五％以下，最低曾到卅三％。

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不過，民調也顯示，川普上任第一天的若干政策行動，已引起部分民意不滿，約五十八％的受訪者認為，他不應該赦免所有因二一年選後攻擊國會山莊罪行而被定罪者，僅廿九％受訪者支持川普這種將司法政治化的處理方式。

川普在其他議題上，獲得比較高的認同度，約四十六％的受訪者認同他處理移民問題的方式，五十八％同意美國應該「大幅減少獲准在邊境申請庇護的移民人數」。至於川普揚言要拿回巴拿馬運河、取得格陵蘭，各僅有約廿九％、十六％的民眾認同；廿一％的人同意美國有權擴張在西半球的領土。

川普赦免國會山莊暴動案罪犯後，聯邦監獄管理局表示，已有二一一名在獄中服刑者獲釋。由於川普赦免的對象，包括襲警暴力罪犯，這項決策立即招來當初處理暴動的員警、其家人，以及包括共和黨籍議員譴責。研究極端主義的專家也憂心忡忡指出，這項逆轉將使「驕傲男孩」這類極右，或者白人至上主義等極端團體，愈加有恃無恐。

多名共和黨籍聯邦參議員也表達不滿。德州參議員克魯茲說，「從任何政治觀點來看，暴力都是令人無法接受的」。

極右派則額手稱慶，「驕傲男孩」創辦人麥金尼斯廿一日說，「這是我們的勝利」；另一名該團體成員表示，川普的赦免令有助於他們招募更多人，「現在，他們都覺得他們刀槍不入」。

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