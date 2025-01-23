若馬斯克接手TikTok 川普樂觀其成

美國總統川普表示，對全球首富馬斯克或TikTok美國伺服器供應商「甲骨文」執行長艾里森收購TikTok，表達開放態度。（路透檔案照）

2025/01/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普廿日就職當天簽署行政命令，尋求延後七十五天實施針對中國短影音社群平台「TikTok」的「不賣就禁」法律。川普廿二日進一步對全球首富馬斯克或TikTok美國伺服器供應商「甲骨文」（Oracle）執行長艾里森收購TikTok，表達開放態度。

川普廿二日在記者會直言，樂見馬斯克接手，「我與TikTok大老闆們見過面…因此，我在考慮跟某人說『買下它，然後將一半（股權）給美國』。」曾企圖禁用TikTok的川普聲稱，至今不曾下載，但「我想我現在會去用它」。

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TikTok在伺服器供應商甲骨文的配合下，十九日在美國恢復服務，並感謝川普承諾拯救TikTok，讓TikTok有望翻轉命運。美國現有用戶仍可使用TikTok，但新用戶仍無法在蘋果（Apple）和Google應用程式商店下載TikTok。據報導，中國官員已初步討論是否選擇將TikTok在美業務賣給馬斯克，字節跳動否認。

中國追稅 追到字節跳動星國總部

英國《金融時報》廿二日獨家報導，TikTok母公司「字節跳動」要求其新加坡總部中國籍員工向中國繳稅，否則恐將失去行使認股權證獲利的資格，逾千人受影響。三名知情人士告訴《金融時報》，由中國調派至星國工作的「字節跳動」員工，廿一日接獲內部通知，要求向中國當局申報所得，並就行使認股權證獲利支付相關稅款，後者在其收入佔有重要比例，通告雖表明有補貼，而中國所得稅稅率最高可達四十五％，遠超過新加坡的廿四％、香港十五％。而在星國招聘的中國籍員工，字節跳動也鼓勵他們向中國政府報稅，但非硬性要求。

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