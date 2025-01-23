美日外長會談 協調川石儘快會面

日本外務大臣岩屋毅（左）與美國新任國務卿魯比歐（右），廿一日在華府舉行上任後首次會談。（法新社）

2025/01/23 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕日本外務大臣岩屋毅與美國新任國務卿魯比歐，廿一日在華府舉行上任後首次會談。日本媒體報導，兩國外長在會談中對中國相關議題交換意見，對中強硬的魯比歐可能在會談中論及台灣局勢。關於日本首相石破茂預定二月訪問美國，岩屋表示，美方已在協調日程，希望兩國領袖會談能儘早舉行。

美日外長會談是在美國時間廿一日緊接著美日印澳「四方安全對話」（Quad）外長會議後舉行，時間約卅分鐘，是川普上任後，雙方首次舉行外長會談。

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綜合日媒報導，岩屋和魯比歐確認，為了實現「自由開放的印度太平洋」將密切合作，並強化日美同盟嚇阻力與因應能力，將日美同盟提升到更高層次。為嚇阻中國和北韓的核武威脅，雙方也再次確認合作強化美國對日本的核保護傘「延伸嚇阻」的重要性。

岩屋上月訪問中國，對北京釋出放寬簽證等利多措施，並將推動日中高層互訪，石破茂政府因而被質疑向中靠攏。日本經濟新聞報導，岩屋與魯比歐會談中就中國相關議題交換意見。岩屋也向美方說明日本對中外交方針，包括推動日中追求共同利益的「戰略互惠關係」。

報導還指出，魯比歐曾任聯邦參議員，是知名的對中鷹派，在經濟和安全方面對北京當局立場強硬。由於中國習近平政府不排除武力統一，一般認為，魯比歐在會談中也論及台海情勢。

另外，針對石破訪美一事，目前傳出時間為二月上旬或中旬，岩屋和魯比歐也確認儘快舉行日美領袖首次面對面會談的方針。石破原本預定在美國總統川普就職前先舉行會談，以建立彼此信任關係，但不得其門而入。儘管前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠曾牽線，石破躊躇不前失去先機。

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