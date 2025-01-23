白宮國安會印太編制縮小 亞洲事務團隊成形

美國前駐泰國大使、同時也是共和黨重要捐款人戴桑布雷（Michael George DeSombre），預期將擔任國務院主管東亞和太平洋事務助理國務卿。（取自大西洋理事會官網）

2025/01/23 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕隨著美國總統川普上任，國務院、五角大廈和白宮國家安全會議（NSC）中，主管包括台灣在內的亞洲事務團隊也逐漸成形。白宮國家安全會議將印太及中國與台灣事務合併，由前台灣中國與蒙古事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）執掌，擔任亞洲事務資深主任。

將印太及中國與台灣事務合併

「日經亞洲」廿二日引述多名消息來源，指美國前駐泰國大使、同時也是共和黨重要捐款人戴桑布雷，預期將擔任國務院主管東亞和太平洋事務助理國務卿，副助卿為凱文．金（Kevin Kim）。「韓聯社」指出，凱文．金為韓裔，曾任共和黨議員助理、在川普第一任內在國務院對北韓政策特別代表辦公室任職，參與美國與北韓峰會等外交事務。

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在白宮國安會方面，川普第一任內的白宮國安會台灣中國與蒙古事務主任、退役美國陸戰隊軍官簡以榮，將出任亞洲事務資深主任。簡以榮擔任副總裁的顧問公司「烽火全球戰略」廿一日發布新聞稿，表示簡以榮已獲任命出任此職，將是白宮的東亞安全議題負責人以及跨部門政策協調者。此職合併之前由芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）負責的印太事務，以及柏蘭（Sarah Beran）擔任資深主任的中國與台灣事務。

印太事務助理防長仍懸缺

至於國防部，主管印太安全事務的助理防長一職仍懸缺，主管東亞事務的副助理防長，則由約翰．盧（暫譯）出任。韓聯社報導，盧為韓裔，曾在聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會工作，已於川普就職前一天宣誓上任，將負責國防部印太地區的日、韓等國政策。

由25人縮減為大約10人

川普亞洲事務團隊的一個特色是，國安會編制比前任政府小，印太單位預期將從拜登政府時期的大約廿五人，縮減為約十人。此外，川普政府不再有前朝設立、負責協調印太政策的「印太沙皇」一職，而是由總統特助兼首席副國家安全顧問黃之瀚（Alex Wong）主管亞洲政策。

一名了解新政府想法的消息人士說，民主黨執政下，白宮國安會變得更像迷你國務院，主管事務還包括外交協助與開發，「共和黨看待國安會，一如其名，國家安全」，簡以榮的團隊「將著重戰略，實行部分交由國務院和五角大廈」。

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