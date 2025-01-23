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    逼普廷和談 川普有新制裁

    美國總統川普21日罕見對俄羅斯總統普廷發出警告，表示若普廷拒絕就結束烏克蘭戰爭進行談判，美國可能祭出新一波制裁。圖為烏克蘭南部札波羅熱地區的烏軍。（路透）

    美國總統川普21日罕見對俄羅斯總統普廷發出警告，表示若普廷拒絕就結束烏克蘭戰爭進行談判，美國可能祭出新一波制裁。圖為烏克蘭南部札波羅熱地區的烏軍。（路透）

    2025/01/23 05:30

    澤倫斯基：協議需20萬盟軍維和

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普廿一日罕見對俄羅斯總統普廷發出警告，表示若普廷拒絕就結束烏克蘭戰爭進行談判，美國可能祭出新一波制裁。同日，烏克蘭總統澤倫斯基出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）時表示，任何和平協議的執行都需要「至少廿萬」盟軍部隊進駐，同時也堅決反對莫斯科要求大幅裁減烏克蘭軍力的要求。

    稱普廷不協議就是在摧毀俄

    川普在白宮回應記者提問時表示，若普廷拒絕上談判桌，美國「很可能」對莫斯科祭出新制裁。他更罕見地批評普廷說：「他應該達成協議，我認為他不願達成協議就是在摧毀俄羅斯。」川普指出，戰爭已對俄國造成重大經濟損失，還提到俄軍傷亡慘重，「我認為俄羅斯會有大麻煩，看看他們的經濟和通貨膨脹率」，「普廷做得不太好…我認為他最好結束衝突」。

    川普對俄立場較預期強硬

    川普表示，他將與普廷會面，具體細節正在安排中。他也透露，澤倫斯基已向他表達尋求和平協議、結束戰爭的意願。據了解，澤倫斯基團隊目前正在安排盡速與川普會面。

    川普在廿日就職典禮前曾承諾，上任後立即終結烏克蘭戰爭，當時外界普遍解讀，他可能會以削減援助為手段，迫使基輔向莫斯科讓步。但他的最新談話顯示，新政府對俄國的立場可能較預期強硬。

    澤倫斯基：戰事已逼近歐洲心臟

    澤倫斯基在世界經濟論壇上披露，俄羅斯目前已在烏克蘭動員六十萬軍隊，潛在可動員兵力更達一五○萬人，遠超過任何單一歐洲國家的軍事實力。

    澤倫斯基同時證實，北韓軍隊已在俄羅斯庫斯克地區參戰，直言歐洲應該警覺戰事已逼近歐洲心臟地帶。他強調，克里姆林宮要求烏克蘭將八十萬軍力縮減至五分之一的和談條件，「絕對不能接受」，並重申烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），是確保停火協議的「最佳保證」。

    魯比歐：各方都須讓步

    廿一日宣誓就任的美國國務卿魯比歐向美國國家廣播公司（NBC）表示，結束烏俄戰爭將是美國的「官方政策」，但也坦承「這是一個複雜的過程，因為各方都必須有所讓步」，「需要透過艱苦、積極的外交斡旋，美國將致力確保烏克蘭與區域盟邦的安全」。魯比歐在上週的提名聽證會上曾暗示，烏克蘭可能需要放棄收復近十年來遭俄國佔領的全部領土的目標。

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