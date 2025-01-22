被拘留後首度露面出庭 尹錫悅否認下令鎮壓國會

因發布戒嚴令遭國會彈劾停職並被拘留的南韓總統尹錫悅，21日首次出席憲法法院針對其彈劾案的庭審。（歐新社）

2025/01/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕因發布戒嚴令遭國會彈劾停職並被拘留的南韓總統尹錫悅，廿一日首次出席憲法法院針對其彈劾案的第三次庭審。他全面否認指控，強調自己未曾下令逮捕國會議員，也無意執行戒嚴佈告令。他的律師團也在開庭前向媒體表示，戒嚴詳細原因包括薩德（THAAD）反飛彈系統等機密外洩至中國、政府機關遭北韓駭客入侵、選舉管理委員會資安漏洞等混合戰威脅。

尹錫悅廿一日上午穿著西裝而非囚服抵達憲院，這是他遭彈劾並拘留後首次公開露面。這場庭審也是南韓憲政史上，首次有被彈劾的總統親自出庭。對是否曾下令軍方阻止國會議員對戒嚴令進行投票，尹錫悅斬釘截鐵地否認，並否認曾向時任企劃財政部長、現任代理總統崔相穆傳遞要求編列國家緊急立法機構預算的紙條，強調自己在解除戒嚴後，僅透過新聞得知相關訊息，而報導內容並不準確。

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尹錫悅出席庭審後，轉往國軍首爾地區醫院接受定期體檢。韓聯社引述消息報導，尹錫悅健康並無異常，將在結束檢查後，返回拘留所。

尹錫悅的律師團發布新聞稿表示，尹錫悅決定宣布戒嚴的四大原因，除國會不停對政府官員提彈劾案、削減預算導致國政癱瘓外，也提到北韓、中國等國家對西方展開的混合戰，以及選舉管理委員會問題叢生、可能導致中國介入選舉等。例如，薩德反飛彈系統相關二級機密、軍方情報人員名單外洩至中國，還有自稱留學生的中國人以無人機拍攝軍事設施等，但都因在野黨反對而無法有效懲治，在安保、經濟、政治上存在威脅。

此外，去年反對黨在國會大選中大勝，存在選舉舞弊疑慮，要求傳喚至少廿四名證人，包括多名選務官員，以釐清案情。然而，由國會選出的檢察團批評辯方說法「前後矛盾且不合邏輯」，並警告「如果他們繼續逃避責任，只會加深公眾反感，進一步不利於審判結果」。

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