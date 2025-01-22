馬斯克入閣 有望進駐白宮西廂

致敬手勢似納粹禮惹議

2025/01/22 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普廿日簽署行政命令，成立由全球首富馬斯克領導的諮詢組織「政府效率部」（DOGE）。「紐約時報」揭露，馬斯克預料將實際進駐權力核心，在白宮佔有一席之地。而起初同被任命為效率部領袖的印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），決定退出轉而尋求競選俄亥俄州州長，意味著效率部將由馬斯克獨攬大權。

拉馬斯瓦米退出政府效率部

紐時指出，川普希望馬斯克能在白宮有自己的空間，位置可能在西廂（West Wing），此地包括總統日常辦公的橢圓形辦公室、戰情室和內閣室等，是美國政府的核心區域，但也有可能被安排在白宮建築群西側的艾森豪行政辦公大樓。

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據報導，馬斯克已獲配白宮建築群名牌，也已為自己的職務繳交書面資料，並申辦政府電子郵件。據知情人士說法，馬斯克不斷探詢自己的權限層級，展現與川普拉近距離的渴望。

效率部團隊過去兩個月來，多半在馬斯克旗下「太空探索科技公司」（SpaceX）的華府市中心辦公室作業，來自矽谷的工程師之後將被分配到效率部各單位中，目標是每個主要局處配置兩人。效率部的目標是削減四分之三的聯邦職務，以及上看兩兆美元的支出。

儘管效率部不屬於政府部門，但美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普簽署的命令中，暫時更改「美國數位服務小組」（USDS）名稱為「美國政府效率部」十八個月，賦予其官方地位，並下令效率部修正聯邦機構使用的軟體，做為「軟體現代化倡議」的一環，藉此將政府效能和生產力最大化，但不包括刪減聯邦預算、人力和管理等事務。

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