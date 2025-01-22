川普整頓前朝人事 美國務院外交官掀跳船潮

美國總統川普宣誓就職後，立即對前朝人事開鍘，國務院多名資深職業外交官已於川普就職當天請辭。（法新社檔案照）

2025/01/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普宣誓就職後，立即對前朝人事開鍘，透過社群平台發文點名四名由前總統拜登任命的高層官員已被他炒魷魚。與此同時，匿名官員透露，美國國務院多名資深職業外交官已在川普助理的要求下，於川普廿日回鍋當天請辭。

前參謀首長密利肖像被撤

此外，川普就職後不久，國防部就撤下他上個任期任命的前參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）肖像。據稱川普曾痛批密利與中國人民解放軍高層私下聯繫，這也讓他成為川普上台後首批遭清算的軍方高層之一。移除過往參謀首長聯席會議主席肖像之舉，可謂前所未見。一般認為，該職位與政治考量並無關係。

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川普廿一日凌晨在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，他回鍋白宮第一天的工作還沒結束，他的總統人事辦公室仍正積極辨識與開除一千多名來自前政府、由總統任命、不符合新政府「讓美國再度偉大」願景的官員，隨後直接在發文中對四名拜登政府官員發出解僱通知，還預告會有更多前朝官員等著回家吃自己。

開除4拜登任命高官

這四名被炒魷魚的前朝官員，是總統運動健身及營養委員會的安德瑞斯（Jose Andres）、國家基礎建設諮詢委員會的密利（Mark Milley）、威爾遜國際學人中心的胡克（Brian Hook），以及總統出口委員會的波托姆斯（Keisha Lance Bottoms）。川普在文末還以全大寫字母宣告：「你們被開除了！」（YOU’RE FIRED!）呼應他當年主持電視真人實境秀「誰是接班人」的金句。

川普在競選期間曾揚言將大砍公務員，甚至裁撤整個部門以提升政府效率，一旦兌現，美國許多政府機構恐在未來數日或數週面臨人事動盪。

此外，華盛頓郵報引述三名知情美國官員表示，為與拜登政府劃清界線，川普團隊十七日便告知多名擔任助理國務卿與高層國務院官員，做到廿日川普上台就該走人。據了解，被勸退者包括職司管理的國務次卿兼政治事務代理國務次卿巴斯（John Bass），以及負責能源資源的國務助卿皮亞特（Geoff Pyatt）。

任何即將上台的新政府都有權要求前朝官員辭職，鑑於川普意圖推翻拜登政府過去四年的全球外交佈局，川普團隊逼退外交高官旨在快速改變國務院的基調與組成。一名被要求辭職的國務院官員說，他原本願意延長任期以協助交接，但去留與否川普說了算。另一名被要求辭職的外交官則說，川普團隊的處理方式很專業，表明對事不對人…「他們想讓過去共事過與知道斤兩的人回鍋」。

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