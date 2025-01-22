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    取消最惠國地位熱身？白宮下令調查中國貿易表現

    美國新任總統川普指示美國貿易代表署（USTR）對2020年達成的美中第一階段貿易協議進行評估，同時對中國的最惠國地位可能改變提出建議，對「不合理或歧視性，以及可能為美國商業造成負擔或限制」的中國經濟行為展開調查。（彭博）

    美國新任總統川普指示美國貿易代表署（USTR）對2020年達成的美中第一階段貿易協議進行評估，同時對中國的最惠國地位可能改變提出建議，對「不合理或歧視性，以及可能為美國商業造成負擔或限制」的中國經濟行為展開調查。（彭博）

    2025/01/22 05:30

    〔編譯魏國金／綜合報導〕路透根據所見到的一份貿易備忘錄報導，美國新任總統川普指示美國貿易代表署（USTR）對二○二○年達成的美中「第一階段」貿易協議進行評估，以了解中國的遵守狀況，同時對中國的最惠國地位可能改變提出建議，對「不合理或歧視性，以及可能為美國商業造成負擔或限制」的中國經濟行為展開調查。

    評估首階貿協遵守進度、不公平貿易行為

    報導指出，川普也指示商務部與USTR，對於龐大貿易逆差的經濟與國家安全風險，以及其他國家的不公平貿易行為與貨幣操縱進行調查，並「建議適當措施，例如全球額外關稅或其他政策，以補救這些逆差」。這份預料近期簽署的備忘錄，基本上是要求更多研究，以支持未來的關稅行動。

    美國與中國歷經近兩年關稅戰後，於二○二○年達成第一階段貿易協議，要求中國在兩年內增加採購二千億美元的美國出口產品，但隨著武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發，北京未能實現此採購目標。備忘錄說，「現在將評估中國對這項協議的遵守情況，以確定是否需執行或修改」。

    川普在選戰期間揚言對中國進口產品課徵六十％關稅，勝選後也威脅將對中國課徵十％關稅，但他廿日拒絕說明何時將對中國加徵額外關稅，僅暗示若北京阻止短影音社群平台TikTok出售美國實體，他可能祭出關稅報復。他說，他將與中國國家主席習近平「會面與通話」。

    知情者透露，川普在廿日就職當天並未立即對北京實施關稅，顯示川普轉變為協商模式，希望與習近平達成另一協議。而儘管此舉可能為幾週或數月後的貿易關稅鋪路，但已讓一些憂心關稅的企業鬆口氣。知情者警告，川普說變就變，隨時可能決定再度推動原先的對中策略。

    中國股市廿一日上下波動，最後滬深三百收漲○．一三％、上證指數略升○．○八％，香港恒生指數表現較佳，收漲○．七九％。

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