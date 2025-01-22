施壓北京加徵100％關稅 川普要求TikTok美國持股5成

美國總統川普20日簽署行政命令，將TikTok禁令最後期限延長75天，並表示，對中國加徵關稅的決定，可能取決於這個短影音平台所有權交易結果。（路透檔案照）

2025/01/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普廿日簽署行政命令，將中國短影音分享平台TikTok禁令最後期限延長七十五天，要求TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）在期限內尋找美國買家，並稱若該平台繼續營運，美國「應獲得其一半價值」。他同時表示，對中國加徵關稅的決定，可能取決於這個短影音平台所有權交易結果。此舉被視為對中國政府施壓，逼迫其批准交易。

禁令延長75天 期限內尋求美國買家

川普在白宮簽署命令時表示，他正在尋求美國與字節跳動達成「50-50合作夥伴關係」，籌組合資企業，「我想我對TikTok有了之前沒有的溫情」，並歸功該應用程式在大選中為他帶來年輕選票。他聲稱因自己介入，公司價值可能達一兆美元，但若無法達成交易，該平台將「一文不值」。

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川普說，「基本上，對於TikTok，我有權利將其出售或關閉」，「我們也許也要得到中國的批准…但我相信他們會批准的，否則那就是敵意的行為」。他警告，若中國拒絕交易，可能對中國商品加徵高達廿五、三十、四十、五十，甚至是一○○％關稅，藉此向北京當局施壓。川普強調，「我不是說一定會這麼做，但絕對可能這麼做」。

不過，單憑行政命令是否足以阻止禁令仍是未知數。根據法律規定，只有當總統能向國會表明，有可行途徑來達成交易，並已取得重大進展，且法律協議已就緒，可及時與字節跳動完成交易，才有可能延期。目前並無證據顯示字節跳動已符合要求。

TikTok必須與中共「完全剝離」

此外，國會共和黨領袖與川普也不同調。眾議院議長強生表示，他對川普的解決方案有信心，但TikTok必須與中國共產黨「完全剝離」。參議院情報委員會主席柯頓則表示，任何形式的延期都沒有法律基礎。

中國外交部對川普的關稅威脅未做直接回應，僅表示TikTok相關決定應遵循市場原則，由企業自主決定。有報導指出，中國官員正在考慮藉助與川普關係密切的全球首富馬斯克，做為TikTok美國業務出售的中間人。TikTok執行長周受資出席川普就職典禮時，與川普提名的國家情報首長加巴德並肩而坐，引發關注。

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