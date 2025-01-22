運河保衛戰 巴拿馬徹查中企特許權

美國總統川普20日就職，重申打算重拾中美洲巴拿馬運河控制權，巴拿馬政府也宣布將對擁有運河兩端港口特許經營權的中國企業「巴拿馬港口公司」續約過程展開全面調查。（路透檔案照）

2025/01/22 05:30

續約疑涉貪腐 川普重申收回運河

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普廿日就職，重申打算重拾中美洲巴拿馬運河控制權。巴拿馬政府同日宣布，針對擁有運河兩端港口特許經營權的中國企業「巴拿馬港口公司」（PPC）續約過程展開全面調查，以了解是否涉及貪腐及損害巴國國家利益，為川普重掌白宮美中角力戰打響第一砲。

川普在就職演說中指出，巴拿馬運河愚蠢地從美國手中給了巴拿馬，美國建造運河的花費超越之前所有計畫，三．八萬人在過程中喪生，運河被當成愚蠢的禮物，送人時還被糟糕對待；巴拿馬未實踐對美國的承諾，違反交易目的與協議精神；美國船隻被嚴重超收費用，從任何方面來看，都未被公平對待，連美國海軍軍艦都被敲竹槓。

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川普強調運河不是給中國 巴國違背協議

川普強調：「特別是中國主導運河營運。我們不是把運河給中國，是給巴拿馬，我們要拿回來。」對此，巴拿馬總統穆里諾表示，這條連通大西洋和太平洋的河道，將繼續在巴拿馬的管控之下，「我拒絕接受川普總統的言論」，「這條運河無論是現在還是未來，都是巴拿馬的」。他也反駁川普有關運河是由中國主導營運的說法，表示「全世界沒有任何國家干涉」這條運河營運。

巴拿馬運河由巴拿馬運河管理局管理至今，PPC在一九九七年贏得該運河的港口特許廿五年經營權招標。但PPC獲得特許經營以來爭議不斷。PPC隸屬總部設在香港的「長江和記實業」，負責管理和營運巴拿馬運河太平洋側入口處的巴爾柏港，以及大西洋端克里斯多福港，有中國滲透之嫌。

續約25年過程不透明 對巴國也極為不利

巴拿馬海事局二一年授權PPC特許經營權續約廿五年的過程不透明，巴國內部懷疑涉嫌貪腐弊端。此外，巴國政府持有PPC十％股份，但僅從PPC得到「非常微不足道」的經濟回報。巴國也未能從全球每年三％通過巴拿馬運河的貿易運輸中獲益，反觀「長江和記實業」由巴拿馬運河港口業務賺進十五％收益，皆讓巴國不甘運河淪為中國企業賺錢工具，出現要求收回港口管理權的聲浪。

當地媒體也分析，巴中兩國一七年建交後，中國企業迅速在巴拓展業務，尤其基礎建設、物流和能源領域，恐為PPC成為中國對巴拿馬經濟滲透據點的結果。此模式和中國在世界各地推動跨國經濟戰略「一帶一路」常見的「債務陷阱外交」類似，債務國皆因不平等協議與貸款而淪為中國經濟附庸。

巴拿馬審計長佛羅雷斯廿日派出審計小組，前往PPC辦公室，徹查該公司是否遵守廿五年特許權條款，以及是否有助巴國經濟收益，被外界視為美方強力施壓下的回應。

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