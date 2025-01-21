海底天然氣管、電纜斷裂 歐美研判海上事故造成

（美聯社）

2025/01/21 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國華盛頓郵報十九日獨家報導，針對近來震驚歐洲國家的海底天然氣管道與電纜斷裂事件，美國和歐洲安全部門正形成共識，研判這些事件可能是海上事故所造成，而不是俄羅斯的蓄意破壞。

排除俄羅斯蓄意破壞

在過去十八個月，共發生三起這類事件，包括二○二三年懸掛香港旗的貨櫃輪Newnew Polar Bear在波羅的海損毀一條重要天然氣管道。中國在十個月後承認是該船隻損壞天然氣管道，但強調是風暴影響造成的意外，並說明該貨櫃輪在事發時懸掛香港旗幟，其註冊船東為中國公司新新海運。

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去年，波羅的海兩條海底電纜在十一月十七至十八日間被切斷，中國散裝貨輪伊鵬三號被指與事件有關。該船涉嫌故意下錨在海床拖行超過一六○公里，切斷了分別連接芬蘭和德國及瑞典和立陶宛的兩條海底電纜。在十二月廿五日，連接芬蘭和愛沙尼亞的Estlink 2電纜和四條通訊電纜遭破壞，禍首是油輪「Eagle S」，該船隻疑隸屬俄羅斯非法販運原油的「影子船隊」，遭芬蘭扣押。

華郵指出，截至目前由美國和約六個歐洲安全部門參與的調查並未發現任何跡象，顯示涉嫌在海床上拖錨的商船是故意或在莫斯科的指示下進行破壞。相反地，美歐官員表示，迄今為止收集到包括截獲的通訊和其他機密情報的證據表明，事故是由缺乏經驗的船員在維護狀況十分糟糕的船隻上工作造成的。

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