以哈停火生效 互釋首批人質、囚犯

十九日在以色列特拉維夫近郊拉瑪特甘的希巴醫療中心，家屬激動擁抱剛獲釋的人質斯坦布拉赫（左二）。（法新社）

2025/01/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列與哈瑪斯的停火協議廿日正式生效，三名被囚禁四七一天的以色列女性達瑪里、戈南和斯坦布雷赫重獲自由，同時九十名巴勒斯坦囚犯獲釋。這項由卡達、美國和埃及斡旋的協議，為長達十五個月的以哈衝突帶來和平曙光。哈瑪斯一名高級官員表示，下一批人質和囚犯的交換將在廿五日進行。

根據協議，哈瑪斯將在四十二天內分批釋放卅三名以色列人質，換取以色列釋放近兩千名巴勒斯坦囚犯，並增加對加薩走廊的援助。三名以色列女性前年十月七日哈瑪斯突襲時遭擄走，家屬透過以軍分享的影片表示：「四七一天後，達瑪里終於回家了」、「我們勇敢的斯坦布雷赫在哈瑪斯囚禁中倖存，今天開始她的康復之旅」。

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交換過程中，三名人質於加薩市在數千名巴勒斯坦人見證下移交給國際紅十字會，隨後由以色列空軍司令親自駕駛直升機送往醫院，醫生表示她們狀況穩定。在以色列特拉維夫人質廣場聚集數千民眾，透過大螢幕目睹這歷史性時刻，現場既有歡呼也有淚水。

同日，九十名巴人囚犯從位於約旦河西岸拉馬拉市附近的奧佛監獄獲釋，全數為女性或青少年。其中包括「解放巴勒斯坦人民陣線」重要成員賈拉爾。他們抵達拜圖尼亞鎮時，受到民眾熱烈歡迎，現場響起歡呼聲，並有人揮舞哈瑪斯旗幟。

以色列當局表示，逾二三○名被判無期徒刑的巴勒斯坦囚犯將被驅逐至卡達或土耳其。

以色列總理納坦雅胡向獲釋人質表示歡迎，並稱已獲得即將上任的美國總統川普保證，必要時可繼續打擊哈瑪斯。

然而，以色列民間情緒複雜。雖然樂見人質重獲自由，但對其餘九十四人的命運仍感憂慮。有人質疑停火後哈瑪斯警察重返街頭，顯示以軍未能達成剿滅哈瑪斯的目標。以色列民主研究所民調顯示，五七．七％民眾支持以結束戰爭換回所有人質。

加薩恢復平靜 救援物資進入

停火生效之後，加薩與以色列首度恢復平靜，超過六百輛載運人道物資的卡車進入加薩。在北部賈巴利亞難民營，四十三歲的穆森回到遭受轟炸的家園時感慨的表示：「雖然只剩下廢墟，但這仍是我們的家」。

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