隨車攜帶傳輸設備 將資訊傳回國／中國間諜探測菲美合作軍事據點 遭逮捕

疑似中國間諜的男子鄧元青（右二）和他的一名菲籍同夥（左二），廿日被押解到馬尼拉的司法部辦公室。（歐新社）

2025/01/21 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在菲律賓與中國地緣政治緊張局勢揮之不去之際，菲律賓廿日宣布逮捕一名涉嫌間諜罪的中國公民和兩名菲律賓同夥。菲律賓國家調查局（NBI）網路犯罪小組組長羅托 克（Jeremy Lotoc）在記者會上說，此案涉及一組中國公民與當地同黨所進行的情報監視與行動，他們探索過菲美重要軍事基地所在的城鎮。

控制工程軟體專家 在菲至少潛伏5年

羅托克指出，逮捕行動是在十七日進行，被捕的中國男子鄧元青（Deng Yuanqing，譯音）為「控制工程」軟體專家，畢業於中國人民解放軍控制的一所中國大學，在菲至少已有五年，疑為潛伏特務；兩名菲律賓同夥當中，一人是他的司機，另一人則是隨從。嫌犯經常出沒於重要的基礎設施，特別是軍營、地方政府辦公室、發電廠、警察營地、車站，甚至是購物商場，車輛上安裝了諜報設備，包括可製作「目標基礎設施」和導航衛星系統三度空間影像的設備。菲律賓國家調查局局長桑蒂雅各（Jaime Santiago）說，嫌犯隨車攜帶即時資料傳輸設備，不排除每走訪一處，就即時把蒐集到的資訊傳回中國。

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據中央社報導，執法人員在他們身上發現偵查目標地圖，推測在偵查完北部的呂宋島後，就會到中部的維薩亞斯群島（Visayas）和南部的民答那峨島。法新社報導，他們還透過「空殼公司」每週獲得一五○萬披索（約八十四萬台幣）資金。菲律賓國家調查局已開始追查背後的可能間諜網路。中國駐馬尼拉大使館沒有回應置評要求。

菲律賓參謀總長布勞納在同一場記者會上說，這名可疑中國間諜已經去過數個菲美「加強國防合作協議」（EDCA）軍事據點的所在地，在嫌犯使用的車輛中發現了疑似間諜設備以及軍隊和警察營地的照片，這群人很可能在整理地標和地形，作為軍事用途或軍事攻擊用途。菲美兩國於二○一四年簽署EDCA，目前菲依協議開放美軍使用境內九處EDCA戰略據點。

布勞納補充，軍方去年也曾逮捕一名持有新型間諜設備的中國人，相信中國在菲律賓的間諜行為更早以前就開始。

本月初，中國國家贊助的駭客滲透菲律賓政府的行政部門，並竊取了敏感數據，彭博報導指這是長達數年的行動的一部分。

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